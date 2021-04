Kawasaki: ecco la nuova ZX-10RR che difenderà il titolo in SBK

Dulcis in fundo...ecco Kawasaki! La squadra campione del mondo si è fatta attendere, ma ha finalmente tolto i veli alla nuova ZX-10RR che nella stagione 2021 sarà chiamata a difendere il titolo mondiale per la settima volta consecutiva. Il team giapponese con sede a Barcellona si affiderà nuovamente a Jonathan Rea, caposaldo Kawasaki, e ad Alex Lowes, al suo secondo anno con la squadra.

La presentazione si è svolta online, con un viaggio virtuale all’interno del quartier generale Kawasaki – Provec, alle porte di Barcellona. I due piloti hanno portato gli spettatori nei luoghi cruciali per la nascita e lo sviluppo della ZX-10R, che quest’anno si presenta con una veste rinnovata. Nuovo motore, nuovo design più aggressivo ed un tono di verde differente caratterizzano la moto che andrà a caccia del settimo titolo mondiale.

L’intero team è già in pista per i due giorni di test a Barcellona, dove tutte le squadre si ritrovano per delle prove collettive che daranno un piccolo assaggio di quella che sarà la stagione 2021. Kawasaki ritrova Lowes, fermo a causa di un infortunio alla spalla che però non gli ha impedito di essere presente e affronta quest’ultima parte dello stop invernale con più ottimismo.

Jonathan Rea è chiaramente il punto di riferimento di Kawasaki ed è lui la punta di diamante della squadra. Il binomio Rea-Kawasaki si impone ininterrottamente dal 2015 e proverà a difendere il titolo mondiale ancora una volta. Un primo confronto con i rivali lo avrà già in questi due giorni di test, in cui si vedrà finalmente la nuova versione della ZX10-R, quella (quasi) definitiva per il 2021.

