Il team di Giugliano debutta in SSP con Ducati e sceglie i fratelli Fuligni

Il 2022 è un anno di novità, debutti e grandi aspettative per la Supersport, che vivrà una nuova era con un regolamento rinnovato e ingressi importanti. Tra questi c’è Ducati, che sta prendendo sempre più piede e lo fa con diversi team: uno di loro è il D34G Team, la squadra di Davide Giugliano. L’ex pilota è ora team manager e si tuffa nell’avventura della Supersport, prendendo parte al World Supersport Challenge, il campionato all’interno della classe 600 che viene disputato nelle sole gare europee.

Il D34G Team scenderà in pista con la Ducati Panigale V2 955, che sarà affidata ai fratelli Fuligni. È una line-up a due piloti quella della squadra romana, con Filippo e Federico che non sono dei novelli sulla scena mondiale, anzi. Il maggiore dei fratelli Fuligni ha già corso in Supersport come pilota titolare dal 2019 al 2021, con un ottavo posto come migliori risultato in gara, ottenuto nella prima manche di Magny-Cours nel 2020.

Filippo Fuligni invece esordirà come pilota titolare in Supersport, ma per lui non sarà la prima volta nella classe intermedia del mondiale. Già nel 2019 aveva disputato due gare come wild card. Nel 2021 inoltre ha corso come wild card nel round di Misano proprio con il D34G Racing, squadra dove lo scorso anno ha militato nel CIV Supersport 600.

Federico Fuligni dichiara: “Innanzitutto vorrei ringraziare Davide perché non capita tutti i giorni di entrare in un team come questo, e di poter correre con il proprio fratello. L’anno scorso abbiamo fatto l’ultima gara del CIV insieme e mi sono trovato bene sia con lui che con la squadra, e per questo motivo abbiamo deciso di affrontare il 2022 insieme. Sono davvero entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di scendere in pista in sella alla Ducati, che è una moto nuova ma di un marchio a cui Davide è molto legato. Sono sicuro che potrà aiutarci molto in tal senso, per poter migliorare. Attendo con ansia i primi test per poter riunirmi con la squadra e conoscere i nuovi arrivati, creare il giusto affiatamento e presentarci all’inizio del campionato il più pronti possibile”.

Gli fa eco il fratello minore, Filippo Fuligni: “Sono molto contento di continuare questa avventura iniziata con Davide e Giada. Ho moltissima fiducia nella squadra: abbiamo lavorato davvero bene lo scorso anno e fino a metà stagione eravamo in lotta per il titolo, prima che l’infortunio alla spalla limitasse le nostre performance (anche se siamo stati comunque veloci). Anche la nostra wildcard a Misano nel Mondiale è stata molto positiva, con degli ottimi risultati in prova e la top ten in gara 1. Stare tra i primi dieci con costanza è esattamente il nostro obiettivo per la stagione, oltre a quello di chiudere come primi classificati del WorldSSP Challenge. Sono molto curioso di provare la moto e di conoscere i nuovi arrivi della squadra; sono sicuro che il feeling sarà ottimo come con quelli già presenti, così come il loro valore. Ci sono tante piste che non conosco ma l’avere mio fratello come compagno di squadra mi aiuterà di certo, e sono davvero felice che siamo nello stesso team. Abbiamo già corso e fatto bene insieme in passato e sono sicuro che ci spingeremo a vicenda ad andare più forte.”

Davide Giugliano, Team Manager D34G, dichiara: “È un passo molto importante per il team, ma ci siamo sentiti pronti a farlo perché la squadra e pronta e i risultati degli anni passati lo dimostrano. Il cambio regolamentare di quest’anno ha portato nuova linfa al Mondiale Supersport, un campionato già competitivo ma che ora vede molti più costruttori al via, e quindi maggiore competizione e spettacolo. Ovviamente, vista la mia carriera da pilota, fare il salto con Ducati è sicuramente qualcosa di davvero speciale, e lo sarà anche per chi mi ha sempre seguito. Devo dire che sto facendo un pensiero sul provare la moto, cosa che non ho mai fatto prima da team manager, ma devo dire che la curiosità è tanta”.

“Filippo è una bella conferma per noi, visto ciò che di buono ha saputo mostrare lo scorso anno sia a livello italiano sia nella wild card del Mondiale. Credo che Federico potrà fare davvero bene in sella alla Ducati: la sua esperienza sarà molto importante e sono fiducioso sul fatto che possa esprimere tutto il suo potenziale in questa nuova realtà. Ci tengo a ringraziare gli sponsor, i partner tecnici e tutte le persone coinvolte, oltre a Ducati, per la fiducia riposta nel progetto. Spero che potremo dare loro le soddisfazioni che si meritano il prima possibile!”.