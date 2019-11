Honda completa la line up piloti SBK 2020 ingaggiando Leon Haslam

Leon Haslam continuerà a rimanere nel Mondiale Superbike anche nel 2020, nonostante sia stato scaricato da Kawasaki. Il pilota britannico è stato ingaggiato dal team Honda ufficiale, supportato direttamente dalla HRC.

In questo modo Haslam completa la nuova line up del team giapponese. Una squadra tutta nuova, per una moto altrettanto inedita. Ricordiamo infatti che Honda si presenterà al via del prossimo Mondiale con Alvaro Bautista - arrivato dopo una sola stagione in Ducati - e l'ormai ex pilota Kawasaki che quest'anno ha affiancato il pluri campione del mondo Jonathan Rea.

Per Haslam si tratta di un ritorno in Honda, per cui aveva già corso verso la metà degli anni 2000 portando a casa i primi podi della carriera nel Mondiale Superbike (team HM Plant Honda). Per la Casa giapponese ha corso anche dal 2013 alla fine del 2014 prima di passare per due stagioni in Aprilia.

La stagione appena terminata lo ha visto accanto a Jonathan Rea, nel team ufficiale Kawasaki, per cui ha contribuito a portare a casa Il titolo mondiale Team che si è aggiunto al titolo iridato Piloti centrato dal solito Rea.