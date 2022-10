Fotogallery SBK | A San Juan Bautista ipoteca il titolo mondiale

Gigi Ferrara è il Campione 2022 della BMW M2 CS Racing Cup Italy

Al Mugello, nell’ultimo appuntamento della seconda stagione della BMW M2 CS Racing Cup Italy vittorie per Marco Zanasi e Marco Pellegrini. A Ferrara basta il terzo posto di Gara 1 per laurearsi campione. Il pugliese di V-Action by Nanni Nember chiude la stagione con 6 vittorie, un secondo posto e 5 terzi posti.