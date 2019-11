Folger pronto a fare da wild card in SBK con Yamaha nel 2020

Il mese scorso, Folger ha rivelato di essere stato scaricato da Yamaha dopo solamente una stagione da tester per il reparto europeo, lamentando il fatto che la Casa di Iwata avesse preso questa decisione di riportare lo sviluppo ai giapponesi .

Il tedesco ora ha trovato un posto come pilota titolare nella categoria tedesca IDM con la Yamaha del team MGM Racing. Sarà inoltre impegnato come wild card in Superbike ad Assen, Oschersleben e Barcellona: “Gli ultimi mesi e le ultime settimane sono state molto turbolente per il mio futuro. La fine del mio ruolo come tester Yamaha in MotoGP non è stata facile da superare. Ma ho dovuto guardare avanti e ho parlato con tante persone per una possibile collaborazione in vista del prossimo anno”.

“Dopo molte deliberazioni, ho preso la decisione di ricominciare la mia carriera dall’IDM Superbike. Il proprietario del team Michael Galinski mi ha convinto con un pacchetto molto promettente. Il mio obiettivo è quello di vincere il campionato e prepararmi per restare in maniera permanente l’anno successivo, con varie apparizioni wild card nel Mondiale Superbike. Penso che sia un buon inizio ed un interessante cambio di scenario nello stesso tempo”.

Dopo aver lasciato Yamaha Tech 3 a causa di una malattia nel 2018, Folger ha provato a rientrare in Moto2 quest’anno con una serie di presenze come pilota sostitutivo nel team Petronas Sprinta Moto2. Durante l’estate ha dichiarato a Motorsport.com che stava discutendo se proseguire a tempo pieno in Moto2 o impegnarsi come tester Yamaha e spingere per delle uscite da wild card. Alla fine aveva deciso quest’ultima opzione, prima che fosse licenziato.