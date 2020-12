Folger confronta le gomme MotoGP e SBK: “Meglio Pirelli”

Jonas Folger è uno dei pochi piloti che hanno avuto esperienza con pneumatici Michelin e Pirelli. Il tedesco è stato in grado di adattarsi sia alle gomme Michelin in MotoGP sia a quelle Pirelli nei Campionati Mondiali IDM e Superbike. Gli pneumatici sono fondamentalmente diversi in termini di caratteristiche costruttive e di guida. Ma quale caratteristica predilige Folger?

Il 27enne bavarese è attualmente incline alle gomme Pirelli, come spiega in un’intervista a Motorsport.com: “Penso che sia abbastanza bello. La gomma ha molto grip all’inizio. Poi si degrada di più rispetto, ad esempio, alle gomme Michelin o Dunlop. Per me personalmente, una gomma che si degrada di più è meglio da guidare alla fine, perché poi puoi assecondarla. Si ha meno unità di potenza. Puoi dividere meglio le forze”.

A causa delle diverse caratteristiche, anche le impostazioni dell'elettronica differiscono: “Le mappature fanno passi da gigante. Ci sono passi da gigante tra Mappatura 1, Mappatura 2 e Mappatura 3 rispetto, ad esempio, alla MotoGP. Bisogna essere preparati. Non è un grosso problema”.

Die Pirelli-Reifen funktionieren im Gegensatz zu den Michelin-Reifen auch bei niedrigen Temperaturen sehr gut Foto: LAT

Può Folger immaginare come funzionerebbero una MotoGP con pneumatici Pirelli e una Superbike con pneumatici Michelin? “Fondamentalmente le moto sono diverse. Nessuna delle due funzionerebbe. Una MotoGP non funzionerebbe con le gomme Pirelli e una superbike non funzionerebbe con le gomme Michelin. Sono pneumatici completamente diversi”.

E in che modo gli pneumatici influenzano la strategia di gara del pilota? “Non importa in quale classe guidi. È una gara. E una gara è una lotta dal primo giro fino alla fine. Un pilota usa le gomme solo quando non è in lotta. È lo stesso in MotoGP, Moto2 o Moto3”.

“Molti pensano che ci siano piloti che risparmiano gomme nei primi giri per poter guidare di più alla fine. Secondo me non è vero. In un Mondiale non si può dare solo l'80% all'inizio. Comunque, in qualsiasi campionato del mondo, devi dare il 110 per cento dal primo all'ultimo giro. Il resto viene da ciò su cui hai lavorato nel fine settimana”.