Matteo Ferrari torna in SBK con Barni ad Estoril

La stagione burrascosa del team Barni si conclude ad Estoril con un nuovo pilota che salirà in sella alla Panigale V4R. Dopo Marco Melandri prima e Samuele Cavalieri poi, sarà Matteo Ferrari a disputare l’ultimo round del 2020. Il pilota italiano, che questo fine settimana ha concluso la stagione della coppa del mondo MotoE sul circuito di Le Mans, sarà impegnato nuovamente nel mondiale Superbike, fresco della seconda posizione nella classifica generale del campionato.

Ferrari torna al mondiale delle derivate di serie dopo aver disputato il round di Teruel quest’anno, sempre in sella alla Ducati. Nel weekend di Estoril il pilota correrà proprio in sostituzione di Samuele Cavalieri, che torna al CIV. Questo fine settimana infatti, il Campionato Italiano Velocità ed il mondiale sono in concomitanza ed il pilota emiliano proverà a conquistare il titolo nazionale, pur essendo distante 42 lunghezze da Lorenzo Savadori, leader della classifica.

Matteo Ferrari è felice di tornare nel mondiale questo fine settimana sul tracciato portoghese, che già conosce bene: “Sono molto contento di correre nel mondiale Superbike con il Barni Racing Team. Dopo la bella stagione del 2018 nel CIV ho sempre tenuto la tuta pronta per la SBK, quale migliore occasione di quest'ultima gara. Estoril è una pista dove ho corso l'anno scorso nel CEV Moto2 quindi ho un'esperienza abbastanza recente. Sarà importante entrare subito in sintonia con la squadra e riprendere gli automatismi con la Superbike. Sono convinto che possiamo fare bene e l’obiettivo è migliorare i risultati che ho ottenuto ad Aragon al mio esordio. Vengo da un weekend tosto dove mi sono giocato il titolo in Moto E, ma ho ancora voglia di mettermi in gioco con l'approccio di sempre: testa bassa e lavorare”.

Marco Barnabò spiega come sarà strutturato il fine settimana del team Barni, piuttosto impegnativo sia sul piano nazionale sia su quello mondiale: “Sarà un altro weekend molto impegnativo perché saremo impegnati su due fronti: per il nostro team la cosa più importante è mantenere gli impegni presi e disputare tutte le gare che avevamo in programma. Abbiamo deciso di far correre Cavalieri nel CIV visto che è ancora in corsa per la vittoria del campionato. Sappiamo che è un'impresa molto difficile, ma finché la matematica tiene aperta questa possibilità abbiamo il dovere di crederci. Vogliamo onorare fino in fondo anche il mondiale Superbike e per questo abbiamo scelto di far correre Ferrari. Matteo è già stato insieme a noi nel 2018 sfiorando il titolo di Campione Italiano Superbike e da allora ne abbiamo seguito con interesse la crescita e i successi. In questa stagione piena di cambiamenti c'è l'opportunità di fargli provare la V4 R versione Superbike e siamo felici di poterlo riavere con noi nel box”.