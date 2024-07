Ducati offre a Miller la moto di Bautista in Superbike nel 2025

Con la line-up 2025 in MotoGP confermata dopo il rinnovo di Pecco Bagnaia e l’arrivo di Marc Marquez, Ducati non ha fretta di chiudere gli accordi in Superbike, dove attualmente corrono Nicolò Bulega e il due volte campione del mondo Alvaro Bautista.

Lo spagnolo, ha lanciato allarmi sulla sua continuità nel fine settimana di Most, dove Toprak Razgatlioglu ha conquistato una nuova tripletta. Il dominio del turco sta allontanando lo spagnolo dalla lotta per il titolo 2024.

Lì, Bautista ha detto apertamente per la prima volta quest’anno che vuole continuare per un’altra stagione con la formazione di Borgo Panigale. “Voglio continuare. Stiamo parlando con Ducati per il rinnovo, credo che non sia giusto finire così la mia carriera. Ho bisogno di tornare a divertirmi sulla moto, di sentirmi forte”, aveva detto lo spagnolo dopo Gara 2 in Repubblica Ceca.

Il manager di Bautista si è seduto a colloquio con i responsabili del team italiano, a cui ha chiesto miglioramenti del contratto. Questa richiesta ha portato i vertici di Bologna a cercare un’alternativa. Aruba.it Racing – Ducati ha un budget di circa un milione di euro per gli stipendi dei piloti, di cui lo spagnolo riceverà quest'anno circa 750.000 euro, mentre Bulega circa 200.000 euro.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Bulega avrebbe rinnovato il suo contratto per il 2025 con un miglioramento sostanziale della cifra, in risposta ai buonissimi risultati di quest’anno. Arriverebbe così a 450.000 euro, questo significa che il budget per un altro pilota non supererebbe la stessa cifra, lontano dalle aspirazioni finanziarie dello spagnolo.

Jack Miller, l’alternativa per il team Aruba.it Racing – Ducati

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il team Ducati si è messo in contatto con Jack Miller per offrirgli la seconda moto nel team SBK. L’australiano ha già corso con la struttura di Borgo Panigale dal 2018 al 2022: i primi tre anni come pilota Pramac e gli ultimi due come alfiere ufficiale, con cui ha conquistato tre vittorie, l’ultima nel Gran Premio del Giappone del 2022.

Lo scorso anno, Miller è approdato al team ufficiale KTM in MotoGP, dove non continuerà nel 2025 dopo aver perso la sua sella a favore di Pedro Acosta. Senza sella né nel team ufficiale né nella formazione satellite dove hanno preferito Enea Bastianini e Maverick Vinales, Miller è ancora in attesa dei movimenti di mercato in MotoGP.

Oltre alle negoziazioni aperte con Ducati, l’australiano ha anche offerte da altri team ufficiali Superbike, anche se preferisce valutare le opzioni nel paddock della MotoGP e ha chiesto tempo fino al Gran Premio d’Austria del prossimo 18 agosto per prendere una decisione.

Al momento, la griglia della MotoGP offre solo un posto nel team Pramac-Yamaha, dato che le altre selle sono state “già prenotate”. Quindi Miller, dopo 14 anni nel Mondiale (ha debuttato nel 2011) e dieci stagioni nella classe regina, in cui ha debuttato saltando direttamente dalla Moto3 nel 2015, potrebbe dover fare le valigie per il paddock della SBK.