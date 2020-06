Ducati domina i test SBK a Misano: “La direzione è quella giusta”

I due giorni di test Superbike sulla pista di Misano Adriatico si sono conclusi nel segno della Ducati. Scott Redding ha firmato il miglior crono in entrambe le giornate, mostrando una grande forza nel ritorno in pista dopo le settimane di fermo causate dalla pandemia del Covid-19.

Redding ha fermato il cronometro sull’1’33”067, stabilendo il nuovo record della pista per quanto riguarda le derivate di serie e rimanendo a soli 135 millesimi dal pilota più rapido in MotoGP. Un tempo stratosferico che non lascia margine nemmeno al campione in carica e favorito, Jonathan Rea. Le premesse di Ducati in vista della ripartenza sono ottime, dunque. Anche Chaz Davies ha completato la due giorni di test con sensazioni positive dopo 177 giri totali, archiviando entrambe le giornate con il quinto crono. Il gallese è soddisfatto del feeling avuto con la Panigale V4 R, soprattutto con gomme usate.

“Sono stati due giorni molto positivi in cui è stato importante ritrovare il feeling con la moto – afferma Redding alla fine della seconda ed ultima giornata di test – Abbiamo lavorato molto soprattutto con le gomme usate ed abbiamo provato nuove soluzioni che hanno dato risultati interessanti. Mi sono impegnato molto in questi mesi soprattutto per perdere peso. Alla fine sono riuscito anche a fare registrare un buon tempo ma questo non è importante. È stato bello poter lavorare di nuovo con i ragazzi del team e non vedo l’ora di tornare in pista”.

Gli fa eco Chaz Davies, che esprime le proprie sensazioni al termine dei test: “Essere nuovamente nel box e vedere molte facce familiari è stata un’emozione molto piacevole. Sono stati quattro mesi molto lunghi e c’era grande voglia di ritrovare il feeling con la moto e con la pista. Abbiamo lavorato molto, soprattutto oggi, per provare molte soluzioni ed abbiamo ottenuto alcuni feedback importanti. Siamo migliorati in alcune aree e dobbiamo migliorare in altri aspetti. Ma la direzione è quella giusta”.