Grazie alla vittoria di Yari Montella (Barni Spark Racing Team) in Gara 1, disputata questo pomeriggio sul Circuito di Estoril, Ducati ha ottenuto il suo secondo titolo Mondiale Costruttori nella categoria Supersport, riaffermandosi ancora una volta ai vertici delle competizioni motociclistiche internazionali.

Un risultato di grande rilievo per la casa di Borgo Panigale, che solo poche settimane fa, a fine settembre, festeggiava il sesto titolo Mondiale Costruttori in MotoGP e si trova attualmente in testa anche alla classifica Mondiale nel Campionato Superbike.

La stagione Supersport di quest'anno ha visto la Ducati Panigale V2 trionfare in ben 18 gare, con tre piloti diversi. Adrian Huertas, portacolori dell'Aruba.it Racing WSSP Team e attuale leader del Mondiale, ha ottenuto 10 vittorie e 7 pole position nel 2024.

Ducati conquista il secondo Titolo Mondiale Costruttori in Supersport all'Estoril Foto di: Ducati Corse

Yari Montella, pilota del team Barni Spark Racing Team, ha conquistato 8 successi e occupa la seconda posizione in classifica, a soli 36 punti da Huertas. Infine, Niki Tuuli del team EAB Racing ha ottenuto la sua prima vittoria con Ducati a Magny-Cours, in Francia. In totale sono 33 i podi conquistati dalla casa di Borgo Panigale quest’anno in Supersport.

Il secondo titolo mondiale costruttori consecutivo nel Mondiale Supersport rappresenta un traguardo significativo per Ducati, che continua a collezionare successi grazie all'eccellente lavoro svolto dai tecnici di Ducati Corse e alla stretta collaborazione con i suoi team satellite presenti nella categoria.

"Siamo felici ed orgogliosi di poter festeggiare anche la vittoria del nostro secondo titolo Mondiale Costruttori in Supersport, una vittoria che arriva dopo la conquista del nostro sesto titolo costruttori in MotoGP a Misano a fine settembre. È un altro traguardo importante, che ancora una volta testimonia tutto l’impegno e la dedizione messa dai ragazzi e le ragazze di Ducati Corse. Grazie a tutti loro, alle squadre e ai piloti che hanno contribuito a portare la Panigale V2 sul tetto del mondo", ha detto Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse.