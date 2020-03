Disatro Yamaha: Razgatlioglu è rimasto senza benzina in Gara 2

Toprak Razgatlioglu aveva iniziato la stagione con uno splendido trionfo, presentandosi alle gare di domenica da leader del mondiale. Il pilota Yamaha è andato vicino ad un secondo successo nella Superpole Race, in cui si è dovuto ‘accontentare’ della seconda posizione, a pochi millesimi dal vincitore Jonathan Rea.

Ha provato a replicare la vittoria in Gara 2, ma il finale non è stato quello sperato. Proprio negli ultimi giri, il turco ha rallentato e poi fermato la sua Yamaha a bordo pista. Occasione sprecata per Razgatlioglu, che era nel gruppo di testa e lottava per le posizioni del podio. Inizialmente si pensava fosse un problema meccanico, ma la squadra ha rivelato che il pilota è rimasto senza benzina.

Andrea Dosoli, responsabile Yamaha, si dice dispiaciuto dell’accaduto e dichiara: “Non si è trattato di problemi tecnici, ma di un errore umano. La gara tra l’altro è stata molto lenta, 16 secondi in più sulla distanza rispetto a Gara 1, che Toprak aveva vinto. Il consumo quindi sarebbe stato ancora minore rispetto al normale”.

Domenica difficile per la squadra, che è rimasta fuori dal podio in Gara 2. Michael van der Mark infatti ha tagliato il traguardo in quarta posizione ed il risultato non lo soddisfa pienamente: “Dispiace molto, perché l’obiettivo era quello di salire sul podio. In Gara 2 avevo fatto una bella partenza, anche se davanti a me c’erano Rea, che era partito benissimo. Mi sarebbe anche piaciuto lottare con i migliori, ma le gomme mi erano finite. È un peccato perché la moto ha un grande potenziale, ma oggi ho faticato davvero tantissimo”.