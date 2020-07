CIV: il team Puccetti corre come wildcard a Misano prima di Jerez

Manca ormai poco alla ripartenza del Mondiale Superbike, ma prima di volare a Jerez de la Frontera, il team Puccetti si mette alla prova a Misano Adriatico, teatro questo fine settimana del secondo round del Campionato Italiano Velocità. La squadra porta in pista ben tre moto, due delle quali gareggeranno in Supersport ed una in Superbike. In sella alla ZX-6R troveremo Lucas Mahias e Philipp Oettl, mentre per la classe regina sarà in pista Xavi Fores.

I piloti lotteranno con gli avversari, ma non risulteranno classificati, quindi non figureranno nella generale qualora dovessero ottenere dei punti. Ad ogni modo, Oettl e Mahias avranno l’opportunità di disputare due gare durante il weekend e sperimenteranno così quello che sarà il nuovo format 2020 per la Supersport, che prevede la doppia gara.

Fores, che correrà in Superbike nel CIV prima di ripartire con il mondiale, sfrutta il weekend di Misano per riprendere confidenza: “La gara di Misano sarà un bel test per tornare in pista dopo la lunga pausa. Non vedo l’ora di tornare a lavorare insieme alla mia squadra e di ripartire da dove ci siamo fermati in Australia. Sarà una bella occasione prima del Round di Jerez. Ringrazio la FMI per permetterci di partecipare a uno dei campionati nazionali più importanti al mondo”.

C’è entusiasmo anche nella classe Supersport, con Philipp Oettl che si trova all’esordio e dichiara: “Sono impaziente di correre nel CIV e di tornare in azione con la mia squadra. Non ho mai smesso di allenarmi e mi sento pronto. Durante la pausa sono riuscito ad allenarmi utilizzando una stock ZX-6R che Manuel Puccetti mi ha fornito su varie piste. Mi sento pronto per queste due gare”.

Anche Lucas Mahias è contento dell’occasione: “Sono davvero contento di poter tornare a correre dopo così tanto tempo. Non ho mai gareggiato nel CIV e non conosco i miei avversari ma sono sicuro che sono pronti per una bella sfida anche perché daranno tutto quello che hanno per battere i piloti del Campionato del Mondo. Farò del mio meglio dato che il team Puccetti è all’inizio nel CIV e quindi per Manuel sarà importante se riusciremo a ottenere dei bei risultati”.