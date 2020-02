Brembo festeggia 33 anni di Superbike

Brembo continua così il suo progresso nel Campionato del Mondo Superbike, a conferma di un particolare feeling tra i sistemi frenanti Brembo e il campionato per derivate di serie più famoso al mondo. Protagonista nel Campionato del Mondo Superbike sin dalla prima edizione del 1988, Brembo ha equipaggiato le moto vincitrici di oltre 700 gare, trionfando in 32 Mondiali Piloti e in 32 Mondiali Costruttori fino ad oggi.

Per la stagione 2020 i tecnici Brembo prevedono che i team si orientino sull’uso di dischi in acciaio con due diversi diametri: 338,5 mm per i circuiti più severi e 336 mm per i restanti. L’adozione di una doppia opzione di diametro unita a diversi spessori, quattro in tutto, permetterà ai team e ai piloti di avere una scelta più ampia per riuscire a ottimizzare le temperature dell’impianto frenante e con esse le performance, a seconda della severità dei round.

Brembo prevede che nei circuiti particolarmente stressanti per l’impianto frenante, come Barcellona (Spagna), Imola (Italia) e Donington (Gran Bretagna), i piloti tenderanno a privilegiare dischi del massimo spessore disponibile. Nei restanti, invece, è probabile che i piloti si orientino verso dischi con spessori più contenuti, anche se la valutazione sulla configurazione più adatta verrà effettuata con i long-run del venerdì: dopo ogni sessione i tecnici Brembo, che lavorano in pista a stretto contatto con i team, controllano le temperature raggiunte da dischi, pastiglie e pinze attraverso l’utilizzo di vernici termoviranti o di sensori a contatto.

Oltre ai dischi, alle pinze e alle pastiglie, per le quali la ricerca di materiali d’attrito sempre più performanti non conosce sosta, Brembo fornisce ai team anche le pompe freno. A tal proposito Brembo segnala la diffusione crescente della pompa pollice che permette di azionare il freno posteriore premendo una leva specifica sul lato sinistro del manubrio, aiutando il pilota a gestire l’erogazione della coppia motore all’uscita curva in accelerazione.

Attualmente ne fanno uso oltre il 50% dei piloti del Campionato del Mondo Superbike. Novità assoluta per il campionato 2020 sarà l’introduzione della pompa push & pull, con un doppio funzionamento: può essere azionata sia a pollice sia a indice, a seconda della preferenza del pilota.

L’utilizzo di questa pompa mediante l’indice prevede che venga montata sulla leva con una rotazione di 180° rispetto all’uso a pollice: questo ne aumenta la modulabilità e la presa sulla leva in fase di decelerazione.

Infine il Gruppo Brembo sarà presente nel Campionato del Mondo Superbike anche con i cerchi in alluminio forgiato Marchesini, una soluzione adottata dal 50% dei piloti iscritti all’edizione 2020. Specializzato nella produzione di sofisticati cerchi in magnesio e alluminio forgiato, questo marchio è uno dei più prestigiosi del Gruppo Brembo. I cerchi Marchesini assicurano alle moto un risparmio di peso, favorendo l’accelerazione e la maneggevolezza nei cambi di direzione.

I piloti avranno quest’anno una doppia opzione di scelta nel Campionato Superbike: cerchi a 5 razze a Y o a 7 razze alleggeriti per l’anteriore e a 7 razze alleggeriti per il posteriore.