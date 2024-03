BMW fornisce più dettagli sul suo possibile ingresso in MotoGP

Sabato, a Barcellona, la BMW ha vinto una gara lunga del Mondiale Superbike per la prima volta dal suo ritorno nel campionato con un team ufficiale, avvenuto nel 2019. Più precisamente, non vinceva dal 2013 (Chaz Davies nella seconda gara del Nurburgring). Markus Flasch, CEO della divisione moto del marchio tedesco, ha assistito dal vivo al successo di Toprak Razgatlioglu. Dopo la vittoria, il nuovo capo di BMW Motorrad ha parlato del futuro del marchio nel motorsport.

"Ho già detto a Shaun Muir, il capo del team, che deve imparare a vincere anche quando io non ci sono", ha scherzato il nuovo amministratore delegato dell'organizzazione motociclistica BMW subito dopo la performance del turco.

Flasch è un convinto sostenitore delle corse e descrive le sue visite alle gare come la "ciliegina sulla torta" del suo lavoro come CEO. Ma si aspettava che BMW fosse in grado di vincere così presto in questo 2024?

"Sarebbe sbagliato dire che mi aspettavo che accadesse così presto. Ma quando BMW corre, lo fa per vincere", ha chiarito Flasch, che è entusiasta del modo in cui la squadra sta lavorando, e particolarmente colpito dalla collaborazione tra Razgatlioglu e Michael van der Mark.

"Mi piace quello che vedo in termini di atteggiamento e professionalità della squadra. Sono anche molto soddisfatto del lavoro dei piloti. Mi è piaciuta molto la collaborazione tra Michael e Toprak in qualifica. È questo che voglio vedere. Questo incarna i valori del nostro marchio. Sono molto orgoglioso", ha dichiarato.

Dopo la vittoria su una pista difficile in passato, è chiaro quale sia l'obiettivo per il resto della stagione. "Ho parlato con Shaun e mi ha detto che è molto contento del supporto di BMW. L'obiettivo è vincere il campionato", ha spiegato Flasch.

Perché BMW mostra interesse per la MotoGP

Nelle ultime settimane, Flasch ha già espresso la volontà di entrare nel MotoGP. Per anni, il Campionato del Mondo di Motociclismo non è stato oggetto di interesse per BMW. L'azienda bavarese si è invece concentrata sulle derivate di serie per promuovere i suoi modelli esistenti.

"Non è un segreto che io abbia una grande passione per la MotoGP", ha detto Flasch. In passato è stato in MotoGP come responsabile di BMW M e ha avuto modo di vedere il dietro le quinte della classe regina.

"Ma non prenderemo decisioni solo perché il CEO ha una certa passione", ha detto. "Il nostro compito è quello di avere successo nel Mondiale Superbike. Allo stesso tempo, stiamo valutando la direzione che sta prendendo la Superbike e se ha senso per noi fare un passo avanti".

Flasch ha sottolineato che BMW vuole prima raggiungere i suoi obiettivi in Superbike prima di fare il salto in MotoGP. Resta da vedere se il progetto WSBK continuerà se BMW dovesse passare alla MotoGP. "È troppo presto per dirlo", ha detto Flasch.

BMW non vuole correre nonostante il nuovo regolamento MotoGP 2027

Il 2027 potrebbe essere il momento ideale per partecipare alla MotoGP, dato che in quel periodo verranno introdotte nuove norme. Motorsport.com ha già riferito che saranno utilizzati motori da 850 cc e che l'aerodinamica sarà limitata. Inoltre, dietro le quinte si sta discutendo di un divieto sugli abbassatori. Le carte saranno rimescolate e tutti i costruttori dovranno ripartire da zero.

"Siamo in contatto con la Dorna e stiamo parlando dei regolamenti. Fa parte della nostra valutazione. La stagione 2027 sarebbe un momento ovvio per iniziare. Ma questo non ci obbliga a prendere una decisione", ha confermato Flasch.

Toprak Razgatlioglu

Ma perché BMW è improvvisamente interessata ad un progetto di MotoGP? È il nuovo CEO la forza trainante? "La chiave di una decisione è convincere le persone dell'idea. È necessaria un'analisi strategica. Il finanziamento è solo un aspetto. Il branding è un altro. Se l'analisi è convincente e gode del sostegno interno, la decisione non dipende da chi è il CEO di BMW Motorrad", ha sottolineato il CEO.

Per Flasch, il trasferimento di tecnologia non è la ragione principale per entrare nella MotoGP, ma punta al marketing. "L'aspetto più importante è il marchio. La MotoGP è una questione di branding e di portata globale. Ecco perché le aziende sono coinvolte. Il trasferimento di tecnologia è un altro aspetto, ma è solo il secondo punto più importante", ha concluso.