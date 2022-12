Bautista: “SBK di alto livello, non è meglio o peggio della MotoGP”

Carica lettore audio

Alvaro Bautista ha festeggiato quest'anno il mondiale in Superbike, il secondo in carriera dopo quello vinto nella vecchia classe 125cc nel 2006. Con il titolo di quest’anno, lo spagnolo ha messo fine al periodo di digiuno della Ducati nel campionato delle derivate di serie. Nel nuovo anno Bautista incontra alcuni nuovi arrivati ​​dal paddock della MotoGP. Secondo Bautista, il fatto che il Mondiale Superbike sia così popolare in questo momento è dovuto anche ai suoi stessi successi.

"Dopo di me, tanti piloti stanno entrando in questo campionato. Prima, la classe non era considerata così alta. Ma è un campionato di alto livello molto combattuto", ha detto Bautista ai nostri colleghi di GPOne.com. "Non devi nasconderti dietro la MotoGP. È un campionato leggermente diverso con moto e gomme diverse, ma non è migliore o peggiore della MotoGP", confronta Bautista. Il campione in carica finora ha completato 133 gare nella sua carriera nel mondiale Superbike, è salito sul podio 58 volte e ha festeggiato 32 vittorie. In MotoGP, Bautista ha ottenuto tre podi in 158 Gran Premi disputati. Lo spagnolo non è però mai riuscito a vincere una gara della MotoGP.

I tempi sul giro del Mondiale Superbike impressionano il campione del mondo

Bautista è affascinato dal livello del Mondiale Superbike. Con tecnologie significativamente meno complesse, le superbike montano pneumatici da qualifica extra morbidi a volte si avvicinano molto ai tempi sul giro dei prototipi della MotoGP. “I tempi sul giro sono impressionanti e su molte piste siamo vicini alla MotoGP”, si meraviglia Bautista. Sulla distanza di gara, invece, le MotoGP sono nettamente superiori.

Alvaro Bautista non vede l'ora che arrivino i rookie nel 2023

Con Remy Gardner e Danilo Petrucci, altri due ex piloti della MotoGP entrano in campo nel Mondiale Superbike. Alla classe regine delle derivate di serie arriveranno anche il Campione del Mondo Supersport Dominique Aegerter e il Vice Campione del Mondo Lorenzo Baldassarri. Entrambi hanno corso a lungo nel Mondiale Moto2 e festeggiato vittorie.

“I giovani piloti che entrano in questo campionato devono abituarsi”, avverte Bautista. "Una Superbike si guida in modo molto diverso da una MotoGP. È una moto che si muove molto. Devi capirlo. Devi riconoscere i tuoi punti di forza e di debolezza e capire come affrontarli. Sto perfettamente con la Ducati e mi sento molto a mio agio", dice il nuovo Campione del Mondo Superbike, che quest'anno ha strappato lo scettro al campione del 2021 Toprak Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sarcasmo in tema di peso minimo nel Mondiale Superbike

I successi sono dovuti anche alla superiore velocità massima della Ducati Panigale V4R. I critici affermano che la leggerezza di Bautista gli conferisce un enorme vantaggio. “La Ducati è veloce sui rettilinei, ma questo non mi basta. Voglio di più perché i sorpassi sui rettilinei sono molto più facili” scherza Bautista, visibilmente infastidito dalle discussioni sul peso minimo.

Bautista critica che quando si parla di peso si vedono solo i vantaggi. "È più facile vedere i vantaggi sui rettilinei. Se sei più lento in curva, sembra che tu non stia guidando bene", ha detto seccato lo spagnolo. "Non vedi che è la combinazione del tuo stesso peso e della moto che non ti permette di muovere la moto come un pilota più alto", osserva Bautista, che pesa meno di 60 kg.