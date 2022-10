Baldassarri e Yamaha GMT94 debuttano in SBK nel 2023

Carica lettore audio

La fine di questa stagione si avvicina, ma tutto è quasi pronto per il 2023, che si arricchisce di un nuovo team sulla griglia della Superbike. Nella classe regina delle derivate di serie infatti debutterà il prossimo anno il team GMT94, impegnato ormai da diversi anni in Supersport e ora deciso a fare il salto. La squadra, supportata da Yamaha, ha annunciato oggi l’arrivo in SBK ufficializzando anche il proprio pilota: sarà Lorenzo Baldassarri a vestire i colori blu della Casa di Iwata per questa nuova avventura.

Sia per il team sia per il pilota si tratterà del debutto. Baldassarri infatti, che inizialmente sembrava contendersi il posto in GRT con Dominique Aegerter, ha trovato il suo spazio e farà il salto così come il suo primo rivale al titolo. Entrambi lasceranno la Supersport al termine di questa stagione per darsi battaglia in Superbike, dove saranno compagni di marca. Balda avrà inoltre il supporto ufficiale della Casa di Iwata all’esordio con il team GMT94.

“Sono molto felice, perché ho iniziato questo progetto con la Yamaha nel mondiale Supersport dalla Moto2, e il mio obiettivo è sempre stato quello di essere in Superbike”, commenta Lorenzo Baldassarri. “Quest'anno abbiamo avuto una stagione molto buona, siamo cresciuti insieme e sono sempre migliorato. Sono pronto per questo passo nel mondiale Superbike con Yamaha e il Team GMT94 Yamaha WorldSBK, quindi li ringrazio per avermi dato questa opportunità; non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida”.

Attualmente l’alfiere Evan Bros è secondo in campionato a 45 punti di distacco dal leader Dominique Aegerter. Nonostante la manifesta superiorità dello svizzero, che ha già un anno di esperienza nella categoria, Baldassarri sta ben figurando in quella che è la sua stagione di debutto nel mondiale Supersport, tanto da guadagnarsi la promozione in Superbike per il 2023.

Il team GMT94 si impegna così a fare il salto, ma questo non significa che lascerà la Supersport: resterà infatti nella classe intermedia del mondiale delle derivate di serie e farà affidamento su Valentin Debise. La squadra fondata da Christophe Guyot è presente sulla griglia della Supersport dal 2018 e vanta sette vittorie con Jules Cluzel e 24 podi, l’ultimo dei quali conquistato il mese scorso sulla sua pista di casa, a Magny-Cours.

Andrea Dosoli, Yamaha Motor Europe Road Racing Manager, commenta: “È bello vedere che il nostro team supportato dal campionato Supersport sta passando al mondiale Superbike. Abbiamo visto il successo ottenuto in passato con il team GRT Yamaha e ora sosterremo GMT94 Yamaha nello stesso modo. È una squadra che sa cosa serve per essere competitiva ai massimi livelli e ci aspettiamo subito una buona prestazione. Yamaha ha voluto offrire un'opportunità ai migliori piloti del mondiale Supersport e con Lorenzo abbiamo qualcuno che è chiaramente pronto a fare questo passo. Fin dalla prima gara, ci ha impressionato ed essere in lotta per il titolo in una categoria così competitiva è di per sé un risultato incredibile. Non vediamo l'ora di avere il Team GMT94 Yamaha WorldSBK e Lorenzo sulla griglia di partenza nel 2023”.