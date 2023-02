SSP | Aruba.it presenta la Ducati Panigale V2 di Bulega

Carica lettore audio

L’Auditorium Aruba.it, inserito nella cornice del Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (Bergamo), è stato il palcoscenico del lancio della stagione 2023 del team Aurba.it Racing WorldSSP che vedrà per il secondo anno Nicolò Bulega in sella alla Ducati Panigale V2.

I due volti di Sky Sport MotoGP e TV8 Sandro Donato Grosso e Davide Camicioli hanno intrattenuto sponsor ed ospiti coinvolgendo sul palco prima Nicolò Bulega per il tradizionale unveiling della Panigale V2, poi Alvaro Bautista e Michael Rinaldi che hanno posato per le foto di rito sulle rispettive Ducati Panigale V4R presentate qualche giorno fa a Madonna di Campiglio.

Piloti, management e team si trasferiranno tra una settimana a Phillip Island (Australia) dove, dopo gli ultimi test invernali previsti per il 20 ed il 21 febbraio, andrà in scena l’Australian Round, prima tappa della stagione 2023 di WorldSBK.

La moto di Nicolò Bulega, Aruba.It Racing Supersport Team Photo by: Ducati Corse

Stefano Cecconi (Team Principal Aruba.it Racing WSSP): “E’ una sfida affascinante che affrontiamo con grande determinazione. Siamo al secondo anno di un progetto sul quale abbiamo puntato molto e che continuiamo a sostenere con impegno. Abbiamo dimostrato nella passata stagione di poter essere molto competitivi pur essendo al primo anno nella categoria con una moto nuova ed un pilota di esperienza ma rookie in questa categoria. Faremo della dedizione e dell’attenzione ai dettagli le nostre armi vincenti per poter ottenere il risultato che ci siamo prefissi”.

Serafino Foti (Team Manager Aruba.it Racing WSSP): “Affrontiamo la seconda stagione di WorldSSP con grandi ambizioni e consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ottenere risultati importanti. Riponiamo grande fiducia nel talento di Nicolò e nelle potenzialità della Panigale V2. Siamo allo stesso tempo consapevoli del livello dei nostri concorrenti ma è una sfida che non ci spaventa, soprattutto perché conosciamo bene la professionalità e la dedizione del nostro team”.

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WSSP Team #11): “Non vedo l’ora di essere in Australia. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione ed i test di Jerez e Portiamo hanno dimostrato che la direzione presa dalla squadra durante l’inverno sia stata quella giusta. Mi sono sentito subito a mio agio con la moto e credo che siano stati fatti piccoli ma importanti passi in avanti in termini di prestazione. L’obiettivo è quello di cominciare bene, fin dalle prove libere di Phillip Island per lottare sempre con i primi. Alla fine, poi vedremo cosa avremo raccolto con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo”.