Aegerter resta in Supersport: ha rinnovato con Ten Kate per il 2022

La Supersport 600 avrà in pista il suo campione del mondo nella stagione 2022. Dopo aver chiuso i conti con un round d'anticipo in Argentina, Dominique Aegerter aveva già lasciato intendere che per lui non c'erano grosse opportunità per fare il salto verso la Superbike.

Ora è arrivata però la conferma della sua permanenza nella 600, con l'annuncio del rinnovo con il Ten Kate Racing Yamaha, che è il primo tassello di un progetto ambizioso: provare a diventare il primo a vincere due Mondiali consecutivi in Supersport dopo la leggenda della categoria Kenan Sofuoglu, che nel 2015 e nel 2016 conquistò il quarto ed il quinto titolo della sua strepitosa carriera.

Il 31enne elvetico è stato il dominatore della stagione 2021, con ben 10 vittorie, cinque delle quali consecutive a cavallo tra Gara 2 dell'Estoril e Gara 2 ad Assen. Numeri che gli hanno permesso di chiudere i conti prima del round conclusivo di Mandalika, in Indonesia, nonostante sia stato costretto a saltare anche un appuntamento per una concomitanza con la Coppa del Mondo MotoE, nella quale ha chiuso come vice-campione.

"Sono davvero contento di continuare a correre con Ten Kate Racing Yamaha nel 2022. Insieme abbiamo vissuto una grande stagione con tantissimi successi e con il titolo Mondiale. Non vedo l’ora di lavorare con lo stesso gruppo di persone. In Ten Kate Racing mi sento davvero in casa e siamo un team forte", ha detto Aegerter, che ha riportato a Ten Kate un titolo che mancava dal 2014, quando ad imporsi fu l'olandese Michael van der Mark.

"L’anno prossimo avremo ancora maggiore esperienza e dati, quindi l’obiettivo sarà difendere il titolo con la Yamaha R6. Il nostro obiettivo comune è continuare a crescere insieme nel 2023. Voglio ringraziare tutti i partner e gli sponsor che hanno reso possibile il nostro sogno. In primo luogo però ci attende l’Indonesia, una gara importante in cui proveremo a conquistare più punti possibili per il Campionato per Team!", ha aggiunto.

Il team manager, Kervin Bos, ha concluso: "Siamo molto orgogliosi di comunicare che Dominique Aegerter nella prossima stagione continuerà a far parte del Ten Kate Racing Yamaha. Questo annuncio arriva relativamente tardi, ma abbiamo trovato l’accordo nelle prime fasi della stagione. Dominique si trova benissimo all’interno del team e la sua mentalità svizzera si adatta benissimo al nostro modo di lavorare. L’obiettivo è anche quello di crescere insieme nel 2023. Quest’anno ci attende ancora un’altra gara, quella in programma in Indonesia. Correremo senza pressione e prevedo che vedremo uno straordinario Dominique Aegerter".