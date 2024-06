Addio Supersport 300: la SBK avrà una nuova categoria nel 2026

Il Campionato Mondiale Superbike si sta preparando a cambiamenti a medio termine. Infatti, la FIM ha già confermato che la classe regina delle moto derivate dalla serie dovrà adottare nuovi regolamenti per non trovarsi in difficoltà rispetto alla MotoGP, che adotterà il suo nuovo regolamento tecnico nel 2027, tra l'altro con una modifica della cilindrata. Ma nel Mondiale delle derivate di serie cambieranno anche le categorie inferiori.

La SBK Commission, riunitasi dopo il round di Misano, il quarto della stagione 2024, ha spiegato in un comunicato che uno dei cambiamenti confermati è la scomparsa della categoria più piccola, la Supersport 300, nel 2026. In altre parole, il 2025 sarà l'ultima stagione di un campionato nato nel 2017, che ha visto cinque campioni diversi, tutti spagnoli: Marc García nella campagna inaugurale, Ana Carrasco nel 2018, Manu González nel 2019, Adrián Huertasen 2021 e Álvaro Díaz nel 2022, e che attualmente è guidato da un altro pilota nazionale, Íñigo Iglesias.

Il Mondiale Superbike ha spiegato la decisione in un comunicato: "La Commissione SBK sta attualmente lavorando all'introduzione di una nuova classe del Mondiale Superbike per il 2026, segnando un'evoluzione significativa nel panorama delle corse. Questa nuova classe sostituirà il Mondiale Supersport 300, che ha portato a termine la sua missione di fornire una piattaforma sostenibile e accessibile ai talenti emergenti per entrare nel Campionato del Mondo."

"Sulla base di questo successo, l'introduzione della nuova classe mira a migliorare ulteriormente la rilevanza sportiva e commerciale della [piccola] classe. Uno degli obiettivi principali di questa iniziativa è quello di rendere più agevole il percorso di progressione dei piloti che passano alle categorie superiori, in particolare al Mondiale Supersport 600. Colmando il divario di prestazioni tra le categorie di ingresso e quelle intermedie, l'obiettivo è quello di creare una transizione più agevole per i piloti, incoraggiando il loro sviluppo e preparandoli alle esigenze competitive delle classi superiori", hanno continuato, spiegando che vogliono rendere più agevole l'ascesa dei piloti tra le categorie.

Ana Carrasco se convierte en campeona mundial

Inoltre, questo cambiamento è stato progettato per attirare un maggiore interesse da parte dei produttori, consentendo loro di presentare macchine che riflettono un segmento di mercato in crescita". La nuova categoria sarà caratterizzata da moto agili, con motori di media cilindrata più potenti, i cui dettagli saranno specificati dalla Commissione SBK nelle prossime settimane e mesi. L'ultima stagione della Supersport 300 si svolgerà nel 2025, dando ai team e ai costruttori il tempo sufficiente per prepararsi al passaggio alla nuova classe nel 2026. Questo periodo garantirà un passaggio fluido e ben coordinato, consentendo a tutte le parti interessate di adattarsi ai nuovi regolamenti tecnici e sportivi", hanno concluso i responsabili dei piani, che saranno dettagliati a breve.

La Commissione ha preso altre decisioni. Nella categoria SBK, ad esempio, "qualsiasi parte di Superconcessione vinta all'ultimo controllo della stagione deve essere iscritta alla stagione successiva", e "non saranno vinti altri gettoni fino alla completa introduzione della parte di Superconcessione in uno dei round della stagione successiva".