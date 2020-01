WRC2: Hyundai presenta il team 2020 con Gryazin e Veiby

Hyundai Motorsport raddoppia. Dopo aver presentato ieri il team con cui andrà alla caccia dei titoli iridati messi in palio dal WRC 2020, il team di Alzenau ha svelato oggi la squadra con cui prenderà parte al WRC2.

Trattandosi di una squadra ufficiale, Hyundai concorrerà per vincere i titoli WRC2, da quest'anno tornato con una singola denominazione (e non più diviso con il WRC2 Pro), ma dedicato esclusivamente a team e piloti ufficiali. I privati al volante di vetture R5, correranno in WRC3.

Per correre nel WRC2 2020, Hyundai si appoggerà al team RedGrey (ex Markko Martin Motorsport), seguendo l'esempio di Citroen Racing che, invece, affiderà le proprie vetture e risorse come ingegneri e tecnici a PH Sport.

Annunciati anche i nomi dei piloti che schiererà il team di Alzenau. Si tratta del norvegese Ole Christian Veiby e del russo Nikolay Gryazin. Veiby, pur essendo ancora molto giovane (classe 1996), ha già fatto diverse esperienze con vetture R5.

Lo ricordiamo infatti nel 2017 quando venne scelto da Skoda Motorsport, anche se poi il rapporto tra Ole Christian e la Casa di Mlada Boleslav durò appena pochi mesi. Il norvegese ha poi corso ancora in WRC2 con Citroen e Volkswagen, ma prevalentemente da privato.

Nikolay Gryazin, classe 1997, ha corso nel WRC2 2019 da privato vincendo una gara, il Rally di Finlandia 2019, e classificandosi in quart posizione nella classifica pilti. L'anno precedente il russo si è distinto invece nell'ERC, chiudendo la stagione al secondo posto con 2 vittorie e 129 punti, impreziosendo la stagione vincendo il titolo ERC Junior Under 28 con 4 vittorie.

Gryazin e Veiby porteranno in gara la Hyundai i20 New Generation R5 dotata di aggiornamenti aerodinamici (ma non solo) che dovranno portarla a lottare con le migliori macchine della categoria. Anche in questo, Hyundai si conferma ambiziosa perché, dove altre Case riducono il proprio impegno, lei lo raddoppia.

