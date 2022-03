WRC | Wheatley: "Evoluzione, non rivoluzione per le Rally1 2025"

Carica lettore audio

Quest'anno sono state infatti introdotte le nuove auto ibride, alimentate da carburante sostenibile senza fossili, con Toyota, Hyundai e M-Sport/Ford impegnate per i prossimi tre anni.

La FIA sta già lavorando sulla direzione futura del WRC dal 2025 in poi, tenendo riunioni settimanali per capire il percorso migliore, che pare virare su una versione modificata dell'attuale regolamento Rally1.

Anche se è difficile prevedere il futuro, Wheatley ritiene che l'80% delle attuali regole saranno presenti nel prossimo ciclo del 2025.

"La prossima generazione di Rally1 non avrà lo stesso numero di cambiamenti che abbiamo avuto per questa generazione di Rally1", ha detto Wheatley a Motorsport.com.

"Direi che l'80% di ciò che abbiamo attualmente con il Rally1 continuerà per il prossimo ciclo o due. Penso che quello che faremo è un cambiamento nel mezzo e poi ci sarà ad un certo punto un grande passo in come devieremo la tecnologia. Che poi si tratti di idrogeno o batteria completamente elettrica, onestamente non lo so".

"Non credo che nel 2025 si vedrà un enorme passo verso qualcosa di drasticamente diverso. Penso che l'obiettivo che tutti hanno nell'industria automobilistica sia mirata verso il 2029 o 2030 per essere in grado di stabilire su quale sistema energetico andare avanti".

"Penso che avremo un'evoluzione in arrivo più che una rivoluzione. Dobbiamo lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate e questo processo è già iniziato per capire quale sarà il prossimo passo".

"Non si tratta solo dei Costruttori che abbiamo attualmente nel WRC, ma di impegnarsi con le varie Case perché i grandi protagonisti che abbiamo al momento probabilmente continueranno ad essere tali. Ma saranno inevitabilmente raggiunti da altri e questa è la cosa eccitante per il futuro".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Con i regolamenti Rally1 che dovrebbero essere in gran parte invariati in futuro, Wheatley spera che questo aiuterà a incoraggiare nuovi marchi ad impegnarsi, dato che ci sarà tempo sufficiente per sviluppare programmi futuri.

"Alla fine i regolamenti per i motori e le trasmissioni sono talmente limitati che è molto difficile, ma non impossibile per un Costruttore anticipare gli altri in termini di sviluppo", ha aggiunto.

"Dove puoi fare un passo avanti in termini di sviluppo è sul tuo pacchetto complessivo, assicurandoti che la tua auto sia più adatta ai diversi fondi nel corso dell'anno".

"Se il telaio, i freni, le sospensioni e l'aerodinamica non cambiano di ciclo in ciclo, ci sarà maggior volontà di essere coinvolti nel processo per ottenere il massimo da esso".

"Penso che questo incoraggi i Costruttori a presenziare, perché il motorsport non si fa in sei o nove mesi. Non si decide oggi che vincerò il campionato del mondo il prossimo gennaio. È un ciclo di due o tre anni, la gente ha bisogno di mettere insieme risorse e squadra intorno a loro per essere in grado di avere successo".

I regolamenti fissati così come sono potrebbero permettere a nuovi marchi di prendere in considerazione l'adesione al WRC, ma Wheatley capisce che l'industria automobilistica sta attualmente affrontando diverse sfide che rendono difficile impegnarsi nel motorsport.

"Penso che in questo momento i Costruttori abbiano un sacco di sfide da intraprendere. Ci sono problemi nella catena di approvvigionamento per tutti e stiamo uscendo da due anni di COVID".

"Quando si collega tutto ciò ai problemi delle soluzioni energetiche, è molto difficile sedersi e parlare con loro, che non possono avere una chiara visione del futuro".

"Ecco perché dobbiamo essere visti come un laboratorio e mantenere aperte le opportunità. Non ci sarà un cambiamento radicale".