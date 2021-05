WRC: Veiby positivo al COVID-19. Non corre al Rally Portogallo

A poche ore dal via del Rally del Portogallo, quarto appuntamento del WRC 2021 nonché primo su sterrato della stagione, arrivano pessime notizie per il team Hyundai Motorsport iscritto al WRC2. Ole Christian Veiby, uno dei due titolari della squadra schierata dal team di Alzenau, è risultato positivo al COVID-19.

Il pilota norvegese era risultato negativo al tampone fatto lunedì. Poi, come previsto dal regolamento, ne ha effettuato un secondo nella giornata di oggi ed è risultato positivo. Per questo è stato posto immediatamente in isolamento.

Il suo navigatore, Jonas Andersson, è stato sottoposto a sua volta a tampone. Questo è risultato negativo, ma essendo stato a contatto per diverso tempo con Veiby e avendo condiviso l'abitacolo della vettura usata per le ricognizioni e della Hyundai i20 R5 New Generation, anche lui è stato posto in isolamento.

A rendere nota la positività al COVID-19 di Veiby è stato proprio il pilota norvegese, tramite un breve comunicato apparso sulla propria pagina ufficiale del social network Twitter. Nel post pubblicato nella tarda serata odierna, Veiby ha dichiarato:

"Sfortunatamente non correrò al Rally del Portogallo. Sono risultato positivo al COVID-19 e in linea con le regole locali sono ora in quarantena. Jonas (il navigatore di Veiby, ndr) è risultato negativo, ma anche lui è in isolamento".

"Lunedì, all'ultimo tampone fatto prima di questo, sono risultato negativo e oggi ho fatto un nuovo tampone così come previsto dai regolamenti. Non ho alcun sintomo e mi sento bene, ma chiaramente sono molto dispiaciuto nel non poter prendere il via del Rally del Portogallo. Sono molto dispiaciuto per il team".

Veiby e Andersson hanno preso parte allo Shakedown di 4,60 chilometri svolto questa mattina sul percorso denominato "Paredes". I due hanno centrato il 16esimo tempo assoluto, il quinto di categoria nel WRC2, frutto del 3'16"5 ottenuto nel secondo dei due passaggi effettuati. Con il ritiro di Veiby e Andersson, Hyundai Motorsport correrà in Portogallo, classe WRC2, con il solo equipaggio formato da Oliver Solberg e Aaron Johnston.

Per la categoria WRC2 un altro brutto colpo. Nei giorni scorsi, infatti, ha dovuto fare i conti con un'altra defezione eccellente: Andreas Mikkelsen. Il norvegese, leader della classifica generale WRC2, è risultato positivo al COVID-19 dopo il tampone effettuato lunedì scorso.