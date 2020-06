WRC: uomini FIA a disposizione dei team per le vetture 2022

Il Consiglio Mondiale del Motorsport svolto il 19 giugno scorso ha ratificato la prima bozza di calendario 2021, ma, contrariamente alle aspettative, non ha preso alcuna decisione riguardo i regolamenti 2022, che andranno a ridisegnare le vetture di riferimento del Mondiale Rally.

Questo, però, non impedisce alle Case costruttrici di lavorare alle rispettive Rally1 - così si chiameranno le nuove vetture, che prenderanno il posto delle WRC Plus - perché è evidente che siano in possesso delle regole che saranno introdotte a partire dal 1 gennaio 2022.

Se così non fosse, sarebbe oggettivamente troppo tardi per i team, i quali avrebbero solo pochi mesi per realizzare vetture dal foglio bianco perché, è bene ricordarlo, le Rally1 saranno molto diverse dalle macchine attuali.

A conferma di quanto scritto poche righe sopra ecco le parole di Yves Matton, capo del dipartimento Rally della FIA. L'ex team principal di Citroen Racing ha sottolineato come i team abbiano a disposizione un gruppo di lavoro messo a disposizione dalla federazione per fugare eventuali dubbi nella progettazione e nella preparazione delle nuove macchine.

"Tutti i costruttori stanno lavorando sodo sulla vettura del 2022", ha confermato Matton. "C'è un gruppo di lavoro settimanale riguardo il regolamento tecnico per rispondere a tutte le domande che ci pongono i costruttori".

"Quando si inizia a progettare l'auto si iniziano ad avere molte domande. Abbiamo anche organizzato un incontro settimanale con i promotori del WRC per avere un buon livello di comunicazione".

Questo significa che le vetture 2022 potrebbero fare il proprio esordio nei primi test a inizio 2021 o, addirittura, alla fine di quest'anno. Resta da capire quando WRC e FIA avranno intenzione di rendere pubblico il regolamento tecnico che disegnerà le vetture WRC di nuova generazione.