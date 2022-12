WRC | Ufficiale l'addio tra M-Sport e Gus Greensmith

Carica lettore audio

Per Gus Greensmith non c'è più spazio in M-Sport. Sembra difficile da pensare, ma la storia tra le due parti è terminata ufficialmente oggi con due messaggi reciproci apparsi sui principali social network.

Dopo 8 anni assieme, Greensmith non difenderà più i colori del team che ha sede a Dovenby Hall in alcuna categoria del WRC. L'arrivo di Ott Tanak, unito a quello di Pierre-Louis Loubet a tempo pieno, hanno cambiato non poco le carte in tavola.

Non è un caso che nel corso delle ultime ore M-Sport abbia addirittura annunciato Jourdan Serderidis - un gentleman driver senza ambizioni di risultato - al volante della terza Ford Puma Rally1 Ecoboost Hybrid al Rallye Monte-Carlo, prologo del WRC 2022 che scatterà a metà gennaio, il 19.

"Gus, sei entrato nei rally con noi 8 anni fa, dal tuo primo evento in F1 alla Puma Rally1 contro i migliori piloti del mondo. E' un giorno triste, oggi: Gus e M-Sport si separano. Non è la fine o un addio. E' un sincero grazie di cuore. Ti auguriamo il meglio per il futuro", si legge nel post pubblicato sulla pagina ufficiale M-Sport su Twitter.

Poco dopo è arrivata l'attesa replica di Greensmith, anch'essa pubblicata su Twitter: "8 anni passati tra alti e bassi assieme, non li avrei cambiati per niente al mondo. A tutti in M-Sport, tutto quello che devo dire è grazie e, per ora, ciao".

"Il mio programma per la stagione 2023 sarà annunciata in un secondo momento", ha poi pubblicato il biondo 25enne nativo di Manchester.

Le trattative tra Greensmith e M-Sport andavano avanti da settimane, ma si sono arenate e poi definitivamente interrotte la passata settimana. L'arrivo di Tanak e Loubet costringerà il team a concentrarsi su di loro, anche per via delle finanze non rosee del team.

Per quanto riguarda Greensmith, esiste ancora una porta aperta per lui. Si tratta della quarta Toyota GR Yaris Rally1 che il team giapponese metterà a disposizione per 6 rally nel corso della stagione che scatterà tra poco meno di un mese. Se Gus dovesse riuscire a trovare il giusto budget, potrebbe avere l'opportunità di avere per le mani quella che, nel 2022, si è rivelata essere di gran lunga la miglior macchina del WRC.