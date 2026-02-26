WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica

Toyota Gazoo Racing continua a impegnarsi nel WRC nonostante il Mondiale stia vivendo uno dei periodi più bui della sua storia recente.

La Casa giapponese è ormai da tempo impegnata nella preparazione della propria vettura 2027, ovvero colei che dovrà prendere il posto dell'attuale GR Yaris Rally1.

Nel corso delle ultime ore RallyeSport ha diffuso le prime foto della vettura con cui Toyota correrà nel WRC a partire dalla prossima stagione. Si tratta di una notizia importante, perché sin dalla prima occhiata è chiaro come le forme non ricordino affatto quelle di una Yaris.

Le foto pubblicate sarebbero state scattate nel corso di un test in Portogallo, con la vettura camuffata dalla solita livrea con cui Toyota prepara le sue vetture da rally. Nonostante la veste particolare, è stato chiaro come le forme fossero molto diverse da quelle di una Yaris, perché compare un piccolo terzo volume in coda.

Le forme e il programma di lancio stilato per il mercato mondiale lascia intendere che la nuova vettura possa essere pensata per rappresentare la nuova Toyota Celica, che dovrebbe essere messa in commercio tra pochi mesi, tra il 2026 e il 2027.

Toyota, dunque, vuole rafforzare il proprio brand nei rally sfruttando il nome di una vettura che ha fatto la storia a inizio anni 90, vincendo i titoli Costruttori 1993 e 1994. Per Toyota un cambiamento importante, perché la Yaris è stata la base delle sue vetture (prima Plus, poi Rally1 ibrida e non ibrida) dal 2017 al 2026.

Come sappiamo, le vetture avranno un telaio tubolare e i costruttori potranno realizzare carrozzerie dedicate a un loro modello di serie. Per i preparatori, invece, la carrozzeria non dovrà necessariamente avere le forme di una vettura esistente e in commercio.

Sino a oggi Toyota è l'unica Casa che ha scelto di impegnarsi con il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Project Rally One, un preparatore che, però, sarà inteso a sua volta come Costruttore grazie al nuovo regolamento sportivo, è la seconda realtà che ha ufficializzato il suo impegno nel WRC dal prossimo anno.

Il nuovo regolamento WRC dovrà avere una durata decennale ed è stato pensato per garantire accessibilità e flessibilità a chiunque voglia impegnarsi ed entrare nella massima categoria dei rally. Non a caso, anche a livello di costi, ci sarà un tetto massimo da non superare pari a 345.000 euro per vettura.

A proposito di macchine, queste dovranno erogare circa 300 cavalli, avranno un telaio tubolare e saranno equipaggiate da alcune componenti che utilizzano già oggi le Rally2.