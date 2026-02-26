Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
WRC

WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica

La Casa giapponese è al lavoro per sviluppare la propria vettura per la prossima era regolamentare del WRC. La carrozzeria dovrebbe riprendere le forme della nuova Celica.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Logo Toyota Gazoo Racing

Logo Toyota Gazoo Racing

Foto di: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing continua a impegnarsi nel WRC nonostante il Mondiale stia vivendo uno dei periodi più bui della sua storia recente.

La Casa giapponese è ormai da tempo impegnata nella preparazione della propria vettura 2027, ovvero colei che dovrà prendere il posto dell'attuale GR Yaris Rally1.

Nel corso delle ultime ore RallyeSport ha diffuso le prime foto della vettura con cui Toyota correrà nel WRC a partire dalla prossima stagione. Si tratta di una notizia importante, perché sin dalla prima occhiata è chiaro come le forme non ricordino affatto quelle di una Yaris.

Le foto pubblicate sarebbero state scattate nel corso di un test in Portogallo, con la vettura camuffata dalla solita livrea con cui Toyota prepara le sue vetture da rally. Nonostante la veste particolare, è stato chiaro come le forme fossero molto diverse da quelle di una Yaris, perché compare un piccolo terzo volume in coda.

 

Le forme e il programma di lancio stilato per il mercato mondiale lascia intendere che la nuova vettura possa essere pensata per rappresentare la nuova Toyota Celica, che dovrebbe essere messa in commercio tra pochi mesi, tra il 2026 e il 2027.

Toyota, dunque, vuole rafforzare il proprio brand nei rally sfruttando il nome di una vettura che ha fatto la storia a inizio anni 90, vincendo i titoli Costruttori 1993 e 1994. Per Toyota un cambiamento importante, perché la Yaris è stata la base delle sue vetture (prima Plus, poi Rally1 ibrida e non ibrida) dal 2017 al 2026.

Come sappiamo, le vetture avranno un telaio tubolare e i costruttori potranno realizzare carrozzerie dedicate a un loro modello di serie. Per i preparatori, invece, la carrozzeria non dovrà necessariamente avere le forme di una vettura esistente e in commercio.

Sino a oggi Toyota è l'unica Casa che ha scelto di impegnarsi con il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Project Rally One, un preparatore che, però, sarà inteso a sua volta come Costruttore grazie al nuovo regolamento sportivo, è la seconda realtà che ha ufficializzato il suo impegno nel WRC dal prossimo anno.

Il nuovo regolamento WRC dovrà avere una durata decennale ed è stato pensato per garantire accessibilità e flessibilità a chiunque voglia impegnarsi ed entrare nella massima categoria dei rally. Non a caso, anche a livello di costi, ci sarà un tetto massimo da non superare pari a 345.000 euro per vettura.

A proposito di macchine, queste dovranno erogare circa 300 cavalli, avranno un telaio tubolare e saranno equipaggiate da alcune componenti che utilizzano già oggi le Rally2.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente WRC | Presentato il nuovo percorso del Rally di Grecia: c'è anche un parco chiuso su un traghetto

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

WEC | Ferrari, Coletta: "Mi auguro che il riposizionamento aerodinamico non stravolga i valori"

WEC
WEC
Presentazione Ferrari
WEC | Ferrari, Coletta: "Mi auguro che il riposizionamento aerodinamico non stravolga i valori"

F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

F1 | Giro da qualifica: le termocoperte possono ancora essere un fattore. Ecco come

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Giro da qualifica: le termocoperte possono ancora essere un fattore. Ecco come

Ultime notizie

Volkswagen Golf (2026), questo diesel è "imbarazzante"

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Volkswagen Golf (2026), questo diesel è "imbarazzante"

WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica

WRC
WRC WRC
WRC | Toyota: la nuova vettura 2027 ha le forme della Celica

F1 | Caso motori: accordo sul rapporto di compressione, si parlerà di benzine

Formula 1
F1 Formula 1
Australia
F1 | Caso motori: accordo sul rapporto di compressione, si parlerà di benzine

MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Alex Marquez: "Nel 2025 ho sbagliato a pensare più al campionato che a guidare"