WRC, Toyota: test per Monte-Carlo 2021 con le gomme Pirelli

A pochi giorni dalla fine del Mondiale Rally 2020, anche Toyota Gazoo Racing è tornata subito all'opera per preparare la prossima stagione. Per la previsione il Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del nuovo Mondiale che si terrà dal 21 al 24 gennaio.

Per fare questo, il team diretto da Tommi Makinen si è spostato da Monza alla Francia - per la precisione sulle Alpi lato transalpino - per preparare lo storico evento, così come ha fatto Hyundai Motorsport nel corso degli ultimi giorni.

Anche Toyota, così come Hyundai, non ha certo potuto crogiolarsi sugli allori del titolo iridato vinto da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. In vista della prossima stagione c'è da prendere confidenza e adattare la Yaris alle nuove coperture Pirelli.

Dal 2021, infatti, Michelin lascerà il trono di fornitrice unica di pneumatici del WRC alla Casa milanese. Per questo motivo questi test saranno molto importanti sia per i team che per il gommista milanese. L'obiettivo per tutti è arrivare a Monte-Carlo nelle migliori condizioni possibili.

A prima vista, almeno dal punto di vista aerodinamico, Toyota ha svolto la prima giornata di test senza alcuna novità significativa. AL volante della Yaris adibita per i test c'era l'equipaggio campione del mondo in carica, quello formato da Ogier e Ingrassia.

Nei prossimi giorni i 7 volte iridati lasceranno il posto al grande deluso della stagione 2020, Elfyn Evans, e al giovane Kalle Rovanpera. Tutti e tre gli equipaggi sono stati confermati da Toyota, forti di un contratto biennale. Ogier, invece, ha rinnovato il suo accordo con Toyota per un altro anno proprio prima dell'ACI Rally Monza Italia.