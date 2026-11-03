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WRC | Toyota svela i programmi per il 2027. Due team e i ritorni di Tanak e Rovanpera

La Casa giapponese investe forte sul WRC. Gazoo Racing Team Toyota e Toyota Racing schiereranno rispettivamente tre GR Yaris Rally1 e 3 Celica Rally1. Torna full time Tanak, mentre Rovanpera dividerà i rally con Ogier.

Giacomo Rauli

Modificato: 3 nov 2026, 08:49

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Il Campione Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing

Foto di: McKlein / Motorsport Images

Toyota non lascia (e si sapeva) ma, anzi, raddoppia. Questa mattina la Casa giapponese ha annunciato i suoi programmi per la stagione 2027 di WRC svelando che correrà con ben 7 equipaggi ( 2 di questi si alterneranno sulla stessa vettura) suddivisi in 2 team differenti.

Oltre al Gazoo Racing Team Toyota, è stato introdotto anche il Team Toyota Racing. E la differenza tra le due realtà è sostanziale, perché riguarda la carrozzeria con cui correrà la Rally1 realizzata in Europa.

Team TOYOTA RACING GAZOO Racing TOYOTA Vettura GR Celica Rally1 GR Yaris Rally1 Equipaggi Elfyn Evans/Scott Martin

Oliver Solberg/Elliott Edmondson

Sami Pajari/Marko Salminen Ott Tänak/Martin Järveoja

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen - Sébastien Ogier/Vincent Landais

Il team Toyota Racing schiererà una vettura dalle sembianze della GR Celica e sarà affidata ai campioni del mondo in carica Elfyn Evans e Scott Martin, ma anche a Oliver Solberg ed Elliott Edmondson e al terzo equipaggio formato da Sami Pajari e Marko Salminen.

Si tratta dei tre equipaggi che hanno concluso nelle prime tre posizioni del Mondiale Piloti e navigatori 2026, che ha visto prevalere Elfyn Evans e Scott Martin proprio all'ultima speciale della stagione per mezzo di un errore di Solberg a 2 curve dalla fine del Rally Italia Sardegna e della stagione.

Ma è forse il team Gazoo Racing Toyota a offrire il fascino maggiore. Sì perché prevede il ritorno alle corse a tempo pieno di Ott Tanak e Martin Jarveoja. I campioni del mondo 2019 avevano preso un anno sabbatico nel 2026 dopo aver concluso la loro seconda esperienza in Hyundai Motorsport e ora torneranno nel team in cui hanno conquistato il loro unico titolo iridato.

"Sono onorato di tornare in Gazoo Racing Toyota, il team con cui Martin e io siamo diventati campioni del mondo", ha dichiarato Tanak dopo l'annuncio ufficiale del suo ritorno. "Conserviamo ricordi davvero belli della nostra precedente esperienza qui e nutro un enorme rispetto per le persone che ne fanno parte e per i risultati che hanno raggiunto. Per questo è stato bello ricominciare a lavorare insieme quest’anno, ricoprendo un ruolo legato allo sviluppo".

"Mi sono goduto un po’ di tempo lontano dalle competizioni, ma il desiderio di tornare al volante è rimasto forte, ed è stata una sfida interessante entrare a far parte di questo nuovo progetto. Con cambiamenti tecnici così importanti, durante questo percorso abbiamo avuto molto da scoprire e imparare. Sono entusiasta di proseguire questo lavoro e di avere l’opportunità di gareggiare con la nuova vettura nella prossima stagione. Sarà un nuovo inizio per tutti e ci sono ancora molte incognite, ma non vedo l’ora di tornare sulle prove speciali e lavorare insieme al team per conquistare buoni risultati".

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: TOYOTA GAZOO Racing

Un altro grande ritorno è quello di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen. I due volte iridati avevano lasciato il WRC qualche tempo fa, con il pilota finlandese che aveva pensato di provare l'avventura in monoposto. Adesso è arrivato il passo indietro, ma correrà part time, condividendo la GR Yaris Rally1 con Sébastien Ogier e Vincent Landais.

"Sono davvero felice di avere nuovamente l’opportunità di partecipare ai rally con Gazoo Racing Toyota e Jonne il prossimo anno", ha detto invece Rovanpera. "Questo team è sempre stato come una famiglia per me e, in un certo senso, non ho mai avuto davvero la sensazione di averlo lasciato. Mi sto godendo l'opportunità di dedicarmi ad attività diverse, ma il rally ha sempre rappresentato una parte fondamentale della mia vita e, naturalmente, dopo un po’ ho iniziato a sentire la mancanza della guida".

"Quest’anno la priorità principale è diventata la mia salute e, una volta recuperata la condizione fisica necessaria per tornare al volante, il team mi ha offerto l’opportunità di provare la vettura laboratorio impegnata nello sviluppo. Da lì abbiamo iniziato a pianificare la prossima stagione. È un momento interessante per tornare alle competizioni e, anche se le nuove vetture saranno molto diverse da quelle che abbiamo guidato finora, proprio questo rende la sfida ancora più stimolante per me. La cosa più importante sarà godermi la guida e la competizione, imparare a conoscere la vettura e vedere cosa riusciremo a fare insieme".

La terza GR Yaris Rally1 sarà affidata a Takamoto Katsuta e Aaron Johnston. Il giapponese è reduce da una stagione importante, in cui è riuscito a vincere i primi due rally della carriera nel Mondiale.

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