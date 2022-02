WRC | Toyota svela 3 piloti per il suo programma giovani talenti

Carica lettore audio

Il Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, progetto pensato dalla divisione sportiva giapponese per selezionare e far crescere i piloti nipponici più promettenti, continua a crescere.

Questa mattina Toyota Racing WRC ha annunciato di aver inserito nel proprio programma tre giovani piloti giapponesi selezionati per il programma rally.

Si tratta di Hikaru Kogure, Nao Otake e Yuki Yamamoto. I tre entrano a far parte del progetto che negli ultimi 7 anni ha portato nel WRC Takamoto Katsuta, uno dei 4 piloti del team giapponese che corre nel Mondiale Rally al volante di una Toyota GR Yaris Rally1.

I tre piloti selezionati da Toyota hanno preso parte a diverse giornate di test in Finlandia al volante di vetture GR Yaris stradali, ma anche modelli di crosskart e vetture Rally4 a 2 ruote motrici.

A supervisionare il processo c'era Mikko Hirvonen, pilota in grado di vincere 15 rally WRC nell'arco della sua ottima carriera. I tre vincitori, Koguyre, Otake e Yamamoto, hanno già preso parte ad alcuni round del campionato rally giapponese.

Ora, nel programma Toyota, i tre potranno sviluppare le loro abilità per cercare di fare lo stesso percorso intrapreso e completato da Katsuta, dunque diventare veri e propri piloti WRC. Questa settimana scatta per loro la prima sessione di allenamento, centrata sullo stilare le note per vetture Rally4 a 2 ruote motrici. Tutti e tre si sposteranno in Finlandia all'inizio di aprile per iniziare il programma intensivo che li attende per sviluppare i loro talenti.

"Siamo rimasti davvero colpiti dall'atteggiamento di tutti i candidati durante le due settimane", ha dichioarato Mikko Hirvonen. "Si sono davvero impegnati a fondo e hanno voluto superare i loro limiti. Venivano da diversi contesti del motorsport e la maggior parte di loro non aveva mai guidato su neve e ghiaccio prima di allora. Quindi c'erano un sacco di cose nuove da gestire per loro, ma lo hanno fatto davvero bene e hanno fatto grandi passi avanti".

"Abbiamo cercato di selezionare i piloti che sentivamo avere il maggior potenziale per il futuro, ma non è stata una decisione facile da prendere. I tre piloti che abbiamo scelto hanno mostrato una buona determinazione per imparare e fare progressi nella loro carriera".

"Ci hanno anche impressionato per quanto sono migliorati nelle due settimane, per come hanno assorbito le informazioni degli istruttori e per come hanno gestito diverse situazioni sotto pressione. Crediamo che possano avere un futuro davvero brillante nel rally. Ora inizia il vero lavoro duro per loro, ma sono sicuro che sono pronti per la sfida".

Il programma giovani talento di Toyota è stato aperto nel 2015 e, da allora, è riuscito a portare nel WRC in pianta stabile Takamoto Katsuta. Nel 2021 il pilota giapponese ha ottenuto i suoi migliori risultati nel Mondiale. Il picco è stato raggiunto al Safari Rally, dove ha terminato al secondo posto assoluto, battuto dal solo Sébastien Ogier.

Hikaru Kogure, Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program 1 / 4 Foto di: Toyota Racing Nao Otake, Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program 2 / 4 Foto di: Toyota Racing Yuki Yamamoto, Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program 3 / 4 Foto di: Toyota Racing Hikaru Kogure, Nao Otake, Yuki Yamamoto, Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program 4 / 4 Foto di: Toyota Racing