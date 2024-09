WRC | Toyota si è (quasi) arresa: Hyundai troppo lontana

Toyota aveva già assaggiato il gusto di una tripletta avversaria al Rally dell'Acropoli 2022, esattamente 2 anni fa, ma dopo averne inflitte così tante a Hyundai da far impallidire chiunque. Quella arrivata lo scorso fine settimana sempre sugli sterrati greci ha invece un sapore molto più amaro.

Un vero e proprio fiele, un pugno che riporta con i piedi a terra. Anzi, forse anche più in basso, Un fine settimana in cui Toyota ha perso i due piloti titolari tra venerdì e sabato, senza contare l'insolito errore di Sébastien Ogier nella Power Stage, con cui ha gettato al vento una delle ultime occasioni di rimanere in lizza per l'iride Piloti.

Un evento più unico che raro: l'ultimo errore commesso da Ogier in una Power Stage risale al Rally di Catalogna 2015, quando finì per distruggere l'anteriore della sua Volkswagen Polo WRC contro un guard rail, consegnando la prima vittoria in carriera (la prima delle tre totali) ad Andreas Mikkelsen.

Hyundai, invece, ha vinto con Thierry Neuville, il quale ha allungato nel Mondiale Piloti, e ha completato il podio con Dani Sordo al secondo posto e Ott Tanak al terzo. Le classifiche, quando mancano 3 rally alla fine della stagione, vedono il belga comandare con 192 punti contro i 158 di Ott Tanak e i 154 di Sébastien Ogier. Hyundai, invece, ha 35 punti di margine su Toyota in quello Costruttori.

Winner Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 sul podio Foto di: Austral / Hyundai Motorsport

"Il fine settimana ha iniziato ad andare male sin dal venerdì e ha continuato ad andare nella direzione sbagliata. Ma a volte le cose è così che vanno. Nella vita ci sono momenti belli e momenti brutti, non si può avere tutto perfetto ogni anno. Abbiamo avuto tre stagioni straordinarie, quindi sicuramente a un certo punto i momenti negativi arrivano, e ora li stiamo vivendo", ha dichiarato Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota, a Motorsport.com.

"Con Séb non potevamo fare altro, doveva andare al massimo per cercare di prendere più punti possibili sia nella Super Sunday che nella Power Stage. Con quei punti saremmo stati in grado di rimanere a contatto nel Mondiale".

"E' positivo che Séb sia riuscito comunque a prendere i punti dati sabato, ma la realtà è che perdiamo i punti della domenica e quelli della Power Stage per entrambi i campionati, che ormai sono praticamente persi".

"Hyundai ha iniziato a essere in una posizione che, con l'attuale sistema di punti, riuscirà a mantere il primato per gli ultimi tre eventi rimanenti, quindi non correrà il rischio di perdere questi titoli".

"Per noi le possibilità di vincere il titolo sono praticamente finite e dobbiamo cambiare i nostri obiettivi per cercare d'ora in poi di vincere i singoli rally. Dobbiamo dimenticare per un po' i due mondiali. Ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo cercato di forzare e non possiamo più farlo".

"Possiamo farlo solo guidando bene e vincendo gli eventi senza pressione per i piloti. Questo è l'unico modo e se qualcosa va storto a Hyundai, allora per noi potrebbe essere un enorme bonus".

"Ma alla fine dobbiamo dimenticare gli obiettivi e cercare di rilassare i piloti. E se dovesse accadere qualcosa di grandioso, allora sarebbe una favola di cenerentola. Ma al momento dobbiamo dimenticare di pensare ai punti per il Mondiale".