WRC | Toyota rivoluziona gli equipaggi: Pajari esordirà in Finlandia

Toyota Gazoo Racing WRT ha cambiato radicalmente i suoi piani per i prossimi tre rally del Mondiale 2024, che si terranno tutti su sterrati veloci tra Polonia, Lettonia e Finlandia.

Sami Pajari, uno dei piloti giovani più interessanti nel panorama del Mondiale Rally oggi impegnato nel WRC2 al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, avrebbe dovuto fare il suo esordio nella classe maggiore con il team campione del mondo in carica al volante di una GR Yaris Rally1 al Rally di Lettonia, ma così non sarà.

I vertici del team giapponese hanno deciso di rivoluzionare la propria line up per i prossimi eventi, spostando l'esordio di Pajari e della navigatrice Enni Malkonen al Rally di Finlandia, fissato dall'1 al 4 agosto.

Al Rally di Lettonia Toyota correrà con ben 4 GR Yaris Rally1 ibride, schierando tutti i suoi equipaggi. Accanto ai titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, correrà il 2 volte campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, ma anche l'8 volte iridato Sébastien Ogier.

"Abbiamo preso la decisione di far correre Pajari al Rally di Finlandia parlando con il pilota e considerandola la miglior opzione per il suo debutto", è scritto in un comunicato emesso stamattina dal team.

"Prima dell'evento avremo l'opportunità di fare dei test vicini alla nostra sede, su strade che avranno caratteristiche molto simili a quelle che troveremo poi in gara al Rally di Finlandia, un evento che Pajari conosce già bene".

Sami Pajari, Enni Mälkönen, Printsport Toyota GR Yaris Rally2 Foto di: McKlein / Motorsport Images

"Il cambio di equipaggi apre anche alla possibilità per il team di correre al Rally di Lettonia con la miglior formazione possibile, utilizzando tutti gli equipaggi a disposizione. Accanto ai piloti che fanno tutta la stagione, ossia Evans e Katsuta, correranno infatti sia Rovanpera che Ogier".

In realtà questo cambiamento sembra pensato non tanto per aiutare Pajari a famigliarizzare con la GR Yaris Rally1, quanto a ribaltare una situazione di classifica che vede Elfyn Evans secondo a pari merito con Ott Tanak nel Mondiale Piloti e Toyota Gazoo Racing al secondo posto in quello Costruttori.

L'impiego nello stesso fine settimana di Rovanpera e Ogier è la prova lampante di come il team abbia l'intenzione di fare qualcosa per cambiare lo status quo delle classifiche iridate, dando poi la possibilità a Pajari di correre in un fine settimana congeniale alle sue caratteristiche.

"È ancora più speciale fare il mio debutto nel Rally1 a casa mia. La Lettonia sarebbe stata un rally nuovo per tutti e in un certo senso un inizio uguale per me, ma in Finlandia ovviamente conosco molto bene le tappe in generale e i nostri test si svolgeranno in Finlandia, quindi avere la possibilità di preparare la macchina su strade molto simili a quelle del rally sarà un buon aiuto per me", ha detto Pajari.

"E per quanto riguarda le emozioni, è ancora più bello avere questa possibilità in Finlandia e non vedo l'ora di partecipare all'evento. Guidare quest'auto in quelle tappe sarà qualcosa di veramente fantastico e anche molto impegnativo: sono strade ad alta velocità e dovrò imparare come funziona l'aerodinamica".

"Ma si tratta di cercare di imparare il più possibile. Naturalmente cercherò anche di divertirmi perché è come un sogno che si avvera, ma l'obiettivo principale è solo quello di fare esperienza. Sono davvero entusiasta".