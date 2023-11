WRC | Toyota profeta in patria: tris al Rally del Giappone

Toyota, la ciliegina sulla torta è stata messa. La Casa giapponese ha ottenuto una grande tripletta al Rally del Giappone, ultimo appuntamento del WRC 2023 e gara di casa in cui ha ottenuto il miglior risultato possibile in una stagione già di per sé trionfale.

Elfyn Evans ha sbancato il Rally del Giappone precedendo i compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera in una gara decisa già nella giornata di venerdì, quando la pioggia battente ha messo fuori dai giochi l'unico rivale credibile delle GR Yaris Rally1: Thierry Neuville.

Il belga, nel tentativo di recuperare ulteriore terreno da Evans e riprendersi la prima posizione, è finito fuori dopo 100 metri di speciale nella PS6, lasciando la porta spalancata al trionfo Toyota. Grazie a questa vittoria, Elfyn Evans si è assicurato il secondo posto nel Mondiale Piloti alle spalle del compagno di squadra Kalle Rovanpera.

Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera non hanno dovuto fare altro che mantenere le loro posizioni per portare a casa la tripletta. I distacchi tra le tre GR Yaris Rally1 erano così dilatati da portare il team a congelare - in modo saggio - le posizioni per non rischiare clamorosi e inutili incidenti che avrebbero potuto compromettere il risultato finale. Ogier ha anche subìto una penalizzazione di 1 minuto per essere arrivato in ritardo a un controllo orario, ma questo non ha rovinato il suo secondo posto, portato a casa con un margine di poco inferiore al mezzo minuto rispetto al neo 2 volte campione del mondo.

Detto del ritiro di Neuville - che è poi risultato il pilota con più speciali vinte, ma si tratta di una statistica inutile - Esapekka Lappi ha salvato solo in parte l'onore di Hyundai Motorsport con un quarto posto insapore. Il finlandese si è giocato le sue chance di podio nella prima giornata di gara, facendo fatica sotto la pioggia.

Stesso discorso per Takamoto Katsuta, quinto ma con un passo adeguato per pensare di poter portare a casa un podio. Il giapponese è stato autore di un incidente nella prima giornata che lo ha tagliato fuori dalla lotta per le prime tre posizioni. Con fatica ha portato la sua GR Yaris al termine della prima tappa, per poi cambiare marcia nella giornata successiva e rimontare per cogliere l'ultima posizione della Top 5. Ma ormai, per il podio, era troppo tardi.

L'ultima Rally1 classificata nei primi 10 è la Ford Puma Rally1 Hybrid di Ott Tanak e Martin Jarveoja. L'equipaggio estone è stato falcidiato da problemi tecnici, dunque non è riuscito a portare a casa un bel risultato nell'ultimo appuntamento con i colori M-Sport prima di fare ritorno in Hyundai Motorsport a partire dal 2024.

Andreas Mikkelsen ha suggellato il titolo Piloti 2023 WRC2 vincendo anche questa volta con la Skoda Fabia RS Rally2. Il norvegese ha occupato oa lungo la quarta posizione assoluta, forte di una prima giornata sotto la pioggia particolarmente efficace. Le rimonte di Lappi, Katsuta e Tanak lo hanno fatto scendere in settima piazza, ma nulla toglie alla sua gara.

Secondo posto di classe per Nikolay Gryazin, compagno di squadra di Mikkelsen, mentre il podio è stato completato dal polacco Kajetan Kajetanowicz, sempre su Fabia RS Rally2. L'ennesimo trionfo per le vetture della Casa di Mlada Boleslav.