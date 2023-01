WRC | Toyota presenta la GR Yaris Rally1 versione 2023

Carica lettore audio

A meno di una settimana dal via del WRC 2023, Toyota Gazoo Racing ha presentato la vettura che dovrà correre nel prossimo Mondiale Rally, ovvero la nuova versione della GR Yaris Rally1.

La vettura, al secondo anno di utilizzo dopo l'esordio avvenuto proprio un anno fa a Monte-Carlo, è stata ritoccata e non stravolta. Questa scelta è in parte obbligata, perché il regolamento non prevede che vi possano essere modi di rivoluzionare completamente un mezzo grazie ai joker di sviluppo, ma anche perché si tratta della vettura che ha vinto i Mondiali 2022 con un certo margine sulla concorrenza.

Una vettura già ottima, subito pronta per permettere il filotto di vittorie decisivo che indirizzò il titolo iridato Piloti sulla strada di Kalle Rovanpera. Nei giorni passati Toyota ha svolto i test in vista del Rallye Monte-Carlo, provando le poche ma importanti novità introdotte per questa prima parte di stagione.

Una di queste è visibile e ve l'abbiamo raccontata proprio ieri. Si tratta delle nuove prese d'aria per il raffreddamento del pacchetto elettrico che forma la propulsione ibrida assieme al motore turbo 1.6. Sono sparite le enormi orecchie ed è apparsa una soluzione che prende spunto dagli intake progettati e utilizzati da M-Sport e Ford Performance sulla Puma Rally1 già nella passata stagione.

Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Queste nuove prese permetteranno di ridurre il drag generato invece dalle orecchie utilizzate sino all'ultimo rally del 2022, in Giappone. Ma non è tutto, perché Toyota ha speso un altro joker dedicato al motore per migliorarne le prestazioni. Una novità invisibile, sottopelle, ma che potrebbe far fare un'ulteriore salto in avanti a una macchina già molto competitiva.

"Siamo fiduciosi della vettura che abbiamo a disposizione per il 2023" ha dichiarato Tom Fowler, direttore tecnico di Toyota a WRC.com. "Abbiamo ottenuto dei miglioramenti in termini di prestazioni e affidabilità, e abbiamo continuato il lavoro di evoluzione della vettura iniziato lo scorso anno. Crediamo di avere una vettura in grado di competere con tutti i nostri rivali".

La GR Yaris Rally1 2023 farà il suo esordio al Rallye Monte-Carlo previsto dal 19 al 22 di questo mese. La porteranno in gara ben 4 equipaggi: i campioni del mondo Kalle Rovanpera - Jonne Halttunen, ma anche Sébastien Ogier - Vincent Landais, Elfyn Evans - Scott Martin e Takamoto Katsuta - Aaron Johnston.

Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing