WRC | Toyota: Pajari sulla Yaris Rally1 in Cile al posto di Katsuta

Con i titoli iridati 2024 che si sono allontanati dopo il disastroso Rally dell'Acropoli, Toyota Gazoo Racing inizia a guardare al futuro e lo fa coinvolgendo ancora Sami Pajari.

Il talento finlandese, che lo scorso fine settimana ha colto la sua terza vittoria stagionale al Rally dell'Acropoli nel WRC2, avrà una doppia, grande opportunità per fare vedere le sue doti al volante di una Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid nei prossimi due appuntamenti del Mondiale.

Pajari e la sua navigatrice Enni Malkonen saranno impiegati da Toyota sia al Rally del Cile, previsto a fine mese, che al Rally dell'Europa Centrale, penultimo appuntamento della stagione e rally d'esordio su asfalto per Pajari al volante di una Rally1.

Non è tutto però, perché uno dei fattori più importanti per il team giapponese diretto da Jari-Matti Latvala è che la presenza di Pajari non si andrà ad aggiungere ai tre titolari al Rally del Cile. Sami sarà infatti il sostituto di uno dei due piloti a tempo pieno: Takamoto Katsuta.

Probabilmente delusa dalla stagione del giapponese e dal recente errore fatto da Katsuta all'Acropoli, Toyota ha deciso di sostituirlo con Pajari dopo il quinto posto assoluto colto dal finlandese all'esordio sulla GR Yaris Rally1 avvenuto il mese scorso in Finlandia.

Sami Pajari, Toyota Gazoo Racing WRT Foto di: Toyota Racing

Toyota ha tenuto a precisare che Katsuta tornerà regolarmente al suo posto, sulla sua Toyota GR Yaris Rally1 numero 18, al Rally dell'Europa Centrale che si terrà in ottobre, ma la sua sostituzione in Cile suona come una sorta di punizione per non aver performato come invece il team si sarebbe atteso. I suoi errori, uniti a quelli di tutti gli altri equipaggi sotto contratto con Toyota, stanno portando il team giapponese a perdere il Mondiale Costruttori dopo diversi anni.

Sarà molto interessante, poi, assistere al primo rally di Pajari su asfalto con una Rally1. Se su terra il finlandese ha già dimestichezza - anche per doti naturali e per essere il fondo su cui ha pilotato più spesso nel corso della sua giovane carriera - l'asfalto rappresenta una sorta di test per capire quanto sia pronto in vista della prossima stagione.

Non è un segreto che Toyota stia seguendo Pajari per capire se inserirlo già nella rotazione piloti per la prossima stagione o meno. Quindi, qualora dovesse ben figurare anche al Rally dell'Europa Centrale, allora per lui si aprirebbero scenari molto interessanti per il 2025, in attesa di capire se riuscirà a fare suo il titolo WRC2 in questa stagione.