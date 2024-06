WRC | Toyota: la stellina Pajari esordirà al Rally Lettonia su una Rally1

Sami Pajari è uno dei giovani più interessanti usciti dalle classi propedeutiche del WRC dopo l'avvento di Kalle Rovanpera e l'interesse da parte di alcune Case nei suoi confronti non fa altro che portare a pensare "Era solo questione di tempo".

Il 22enne finlandese ha impressionato così tanto Toyota Gazoo Racing come la Casa giapponese ha deciso di dargli una grande possibilità. Sami esordirà al volante di una GR Yaris Rally1 - la quarta, affiancando i tre equipaggi titolari - al Rally di Lettonia, fissato dal 19 al 21 luglio.

Pajari sarà navigato da Enni Malkonen, sua navigatrice da qualche anno, con cui ha vinto le due gare che sino a ora ha collezionato nel WRC2. La prima di queste arrivò lo scorso anno al Rally di Finlandia, quello di casa, quando correva al volante di una Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport.

La seconda vittoria, invece, è arrivata nel fine settimana appena terminato. Un successo schiacciante ottenuto nel WRC2 al Rally Italia Sardegna. Ricordiamo che da quest'anno Pajari e Malkonen corrono su una Toyota GR Yaris Rally2 e che la Casa giapponese ha già messo le mani sul talento finlandese da qualche mese.

Sami Pajari, Enni Mälkönen, Printsport Toyota GR Yaris Rally2 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Le ottime prestazioni di Pajari hanno spinto Toyota - che è sempre alla ricerca di giovani talenti - a dargli una possibilità e a dare a se stessa una possibilità per il futuro. Con Sébastien Ogier sempre più vicino ad appendere il casco al chiodo e un Elfyn Evans che continua a non convincere, il team ha bisogno di nuove leve per poter mantenere una squadra molto forte anche in futuro. Per vincere il titolo iridato Costruttori non basterà certo il solo ed eccezionale Kalle Rovanpera.

"Oltre al nostro programma Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, dove dal 2015 formiamo giovani piloti giapponesi, teniamo d'occhio anche i giovani piloti più talentuosi che gareggiano nelle categorie di supporto del WRC", ha dichiarato Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing WRC.

"Quest'anno abbiamo visto che Sami Pajari sta guidando molto bene con la nostra GR Yaris Rally2 e vorremmo vedere il suo potenziale nella nostra vettura Rally1. Sami ha fatto passi da gigante e ottenuto risultati migliori, con un magnifico weekend in Sardegna. Non solo sta dimostrando una grande velocità, ma sta anche fornendo ai nostri ingegneri i feedback che ci aiutano a creare un'auto sempre migliore per tutti i nostri clienti".

"Il Rally di Lettonia è un evento veloce e scorrevole come il Rally di Finlandia e a Sami piacciono anche le strade della regione baltica, che gli si addicono e dovrebbero aiutarlo a sentirsi più a casa. Inoltre, è proprio su strade veloci come queste che si può sentire e capire come funziona l'aerodinamica di una vettura Rally1. Speriamo quindi che Sami ed Enni possano fare una buona esperienza e imparare a conoscere la vettura e il passaggio dal Rally2".

Foto di: Toyota Racing

Queste invece le parole di Sami Pajari, ormai sempre più vicino a fare il suo esordio nella classe maggiore del WRC: "È una sensazione straordinaria avere questa opportunità con TOYOTA GAZOO Racing. È un obiettivo per il quale ho lavorato per molti anni, ma non capita spesso che sia disponibile un posto in una vettura Rally1".

"Sarà una sfida enorme, perché ci sono tante cose nuove da imparare e il ritmo ai massimi livelli è davvero elevato. Ma cercherò di non concentrarmi troppo sul risultato o di non sentire alcuna pressione in tal senso, e punterò solo a divertirmi e ad acquisire tutta l'esperienza possibile per il futuro".

"Almeno in Lettonia le tappe sono per lo più veloci e scorrevoli, cosa a cui sono abbastanza abituato dalla Finlandia, ed è anche un evento nuovo per tutti, quindi in questo senso partiamo più o meno dallo stesso punto dei piloti di punta. Spero che se riusciremo a fare bene, allora forse ci sarà la possibilità di fare qualcosa di bello in futuro, ma è una cosa a cui potrò pensare solo molto più avanti. Per ora mi concentrerò solo su questo rally e me lo godrò".