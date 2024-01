WRC | Toyota: non sono previsti upgrade "sensazionali" sulla Yaris

La squadra giapponese si appresta ad affrontare la stagione 2024 come campione in carica costruttori dopo che la sua GR Yaris ha vinto nove dei 13 eventi dello scorso anno.

Pur essendo l'auto da battere l'anno scorso, la Toyota non era completamente a prova di bomba. Tuttavia, per la stagione 2024, che inizierà a Monte Carlo alla fine di questo mese, si prevede che il team apporti degli aggiornamenti per migliorare ulteriormente la GR Yaris in alcune aree.

Il mese scorso, Toyota ha presentato il nuovo look della GR Yaris, caratterizzato da una nuova livrea nera opaca. Il team ha affrontato un'intensa off-season per preparare la nuova versione Rally2 della GR Yaris, che farà il suo debutto nel WRC a Monte Carlo dal 25 al 28 gennaio.

"Al giorno d'oggi c'è una quantità abbastanza limitata di jolly di omologazione, quindi non ci sono grandi cose che si possono fare nel corso della stagione", ha detto Latvala a Motorsport.com.

"Ma naturalmente ci sono alcune aree in cui dobbiamo lavorare, ma non c'è nulla di troppo sensazionale per il 2024 sulla vettura. Il che è un aiuto perché naturalmente abbiamo un programma Rally2 e le prime vetture appariranno a Monte Carlo. In questo senso, la Rally1 è in un buon equilibrio al momento".

Photo by: McKlein / Motorsport Images Jari-Matti Latvala, Team principal Toyota Gazoo Racing

Parlando a Motorsport.com l'anno scorso, il direttore tecnico della Toyota, Tom Fowler, ha dichiarato che il team cerca costantemente di evolvere la propria vettura per mantenere un vantaggio sul principale rivale Hyundai, che quest'anno dovrebbe presentare una serie di aggiornamenti alla sua i20 N.

"Credo che la nostra situazione sia abbastanza buona: non abbiamo qualcosa che si possa definire specificamente un punto debole che necessiti di attenzione urgente, ma naturalmente ci sono ancora cose che vorremmo migliorare", ha dichiarato.

"Abbiamo già un piano per la prossima stagione per apportare alcuni miglioramenti. Di sicuro, vediamo che la questione principale ora è in generale la prestazione rispetto alla Hyundai, nel senso che in ogni tipo di condizione siamo molto vicini".

"È giusto dire che non si sa mai in quale rally quale sarà l'auto più performante tra la Toyota e la Hyundai. Noi vogliamo cambiare questa situazione".

La Toyota dovrebbe schierare Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Sebastien Ogier nella prima gara della stagione 2024.