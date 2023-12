WRC | Toyota: la Yaris Rally2 è quasi pronta. Esordio al Monte

Toyota Gazoo Racing si appresta a preparare la nuova stagione WRC con una line up diversa nell'impiego da quella utilizzata nelle ultime stagioni, ma a renderla ulteriormente interessante ci sarà anche l'esordio della GR Yaris Rally2.

Dopo tanti anni di pensieri, idee e progetti rimasti nel cassetto, questa volta la Casa giapponese ha fatto sul serio, realizzando una Rally2 che avrà il compito di confrontarsi con le vetture Rally2 nel WRC2 e nei campionati nazionali, provando a far scendere dal trono della categoria la Skoda Fabia RS Rally2.

Ormai il tempo della GR Yaris Rally2 è arrivato: dopo 18 mesi di sviluppo è ora dell'omologazione della vettura. Questa settimana avverrà l'ispezione della Federazione Internazionale dell'Automobile proprio per avere la vettura omologata entro il 1 gennaio 2024.

Intanto in questo fine settimana la vettura sarà impegnata al Rallye du Dévoluy. Ancora da definire i nomi dell'equipaggio che la porteranno in gara, ma è certo che sarà uno tra Sami Pajari - che nel 2023 ha corso con una Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport in WRC2 - o Juho Hanninen, tester della vettura nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Photo by: Toyota Toyota GR Yaris Rally2

Il Rallye du Dévoluy è stato scelto per simulare le ambientazioni che la GR Yaris Rally2 troverà nel corso del Rallye Monte-Carlo alla fine di gennaio. Una sorta di simulazione dal vero per avere ulteriori certezze sulla bontà della macchina dal punto di vista delle prestazioni.

In Toyota si sono detti soddisfatti delle prestazioni mostrate sino a qui dalla vettura. Intanto hanno compiuto un test sulle Alpi con Stéphane Lefebvre per simulare una prova pre-evento, per poi prendere parte al Rallye du Dévoluy come vettura Zero. Questo è l'ultimo, vero test prima dell'omologazione della vettura, con lo stesso Lefebvre che potrebbe essere uno dei primi clienti della Casa giapponese in vista dell'esordio a Monte-Carlo della GR Yaris Rally2.

La creazione e la preparazione della vettura è stata seguita come sempre da Tom Fowler, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing WRC, ma solo nei dettami fondamentali della progettazione. Tutti gli affinamenti sono stati realizzati da un team apposito messo assieme da Toyota, sebbene le responsabilità rimangano tutte nelle mani di Fowler.