WRC: Toyota inizia i test 2020. Rovanpera debutta sulla Yaris

Oggi inizia ufficialmente il nuovo corso del team Toyota Gazoo Racing WRC con il primo test in vista del Mondiale Rally 2020. La squadra diretta da Tommi Makinen inizia una 4 giorni di prove per preparare gli assetti delle tre Yaris che prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo.

La grande novità del team giapponese - nonché motivo vero del nuovo corso del team - è l'esordio della nuova line up piloti che annovera il 6 volte iridato Sébastien Ogier, Elfyn Evans e l'astro nascente dei rally, Kalle Rovanpera, da poco campione del mondo WRC2 con Skoda Motorsport.

Questa mattina sono iniziati i primi test in vista del Rallye Monte-Carlo e a fare il suo esordio al volante della Toyota Yaris è stato Kalle Rovanpera, affiancato dal suo navigatore Jonne Halttunen. Kalle si è presentato in tuta scura, giubbotto blu addosso e cuffia nera per ripararsi dal freddo.

La Yaris, oggi senza cognomi e numeri sul finestrino, è stata preparata con assetto da asfalto e, almeno superficialmente, non presenta novità rispetto alle Yaris che hanno corso al Rally di Catalogna, ultimo appuntamento del WRC 2019.

Kalle sta svolgendo il suo primo giorno da pilota ufficiale nel WRC della Toyota, mentre domani e nei prossimi giorni assisteremo ad altri due esordi, quelli di Elfyn Evans e di Sébastien Ogier, chiamato al riscatto dopo la stagione 2019 al di sotto delle aspettative assieme all'ormai ritirata Citroen Racing.