WRC | Toyota ha svelato la GR Yaris Rally2 in Giappone

Sin dal 2017, anno di rientro di Toyota Racing nel WRC, si sono diffuse voci di un progetto R5 - ora Rally2 - della Casa giapponese. Il successo che Toyota ha avuto nel corso di questi anni (4 titoli iridati piloti e 3 Costruttori) le hanno alimentate per diverso tempo, prima con Tommi Makinen al comando del team e ora con Jari-Matti Latvala. Oggi, queste, sono divenute realtà.

Toyota, nel corso di questo fine settimana in cui si corre il Rally del Giappone, ultima tappa del WRC 2022, ha presentato la concept car GR Yaris in specifiche Rally2, pensata per un programma clienti da attivare in futuro.

Le vetture Rally2 sono a tutti gli effetti un metodo interessante per cercare di vendere i propri prodotti racing a clienti che hanno l'ambizione di correre nei rally, siano essi di portata regionale, nazionale, europea o mondiale.

Delle tre Case impegnate attualmente nella massima categoria WRC, solo Toyota non ha un programma dedicato i propri clienti con una vettura Rally2. Hyundai ha la i20 N Rally2, M-Sport ha la Ford Fiesta Rally2. L'arrivo della GR Yaris Rally2 diverrà così un altro inserimento importante in un mercato dove nel corso degli ultimi anni Skoda Motorsport l'ha fatta da padrone prima con la Fabia R5, poi con la Rally2 Evo.

Toyota Rally2 concept car Photo by: Toyota Racing

Toyota andrà a unirsi ad altre Case che già hanno realizzato e fanno correre la propria Rally2. Stiamo parlando di Hyundai, Ford, Skoda, Citroen e Volkswagen. La GR Yaris Rally2 ha fatto una prova dimostrativa con Juha Kankkunen al volante nella Super Speciale Okazaki City svolta nella giornata di sabato.

Per ora la GR Yaris Rally2 è un prototipo. Nel corso del 2023 sarà sottoposta a diversi test di sviluppo, ma non è ancora chiaro quando avverrà l'omologazione e quando sarà disponibile per i clienti.

"E' molto emozionante. E' fantastico che Toyota stia pensando a un programma per i clienti per il futuro e che l'auto venga sottoposta a diversi test nel 2023 e, si spera, vederla correre nelle mani dei clienti", ha dichiarato Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Racing nel WRC.

"Penso che la GR Yaris sia un'ottima vettura di base da cui partire. Sono fiducioso che potremo realizzare una buona vettura. Se pensiamo al presente, le Rally1 sono vetture molto costose e molti privati non possono permettersi di acquistarla. Penso che la Rally2 possa essere accessibile e possa anche rappresentare una vettura giusta per i più giovani".

"La classe Rally2 è adatta per dimostrare il proprio potenziale. Una sorta di trampolino di livello che può poi portare i piloti a mostrare le proprie doti e magari fare il gradino successivo, arrivando a correre al volante delle Rally1. E' una classe molto importante", ha concluso l'ex pilota rally.