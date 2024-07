WRC | Toyota: ecco le livree celebrative per il Rally Finlandia

Toyota Gazoo Racing ha svelato questa mattina una novità cromatica importante per il Rally di Finlandia, prossimo appuntamento del WRC che si terrà il prossimo fine settimana che andrà da giovedì 1 a domenica 4 agosto.

Il team giapponese, che ha proprio sede in Finlandia, ha vinto 5 delle ultime 6 edizioni dell'evento e per massimizzare le chance di proseguire in questa striscia vincente - assieme all'aumento delle possibilità di tornare in testa al Mondiale Costruttori e magari raggiungere anche quella Piloti - correrà in casa con ben 5 Toyota GR Yaris Rally1 ufficiali.

Toyota schiera tutti i suoi equipaggi, aggiungendo la quinta vettura per la giovane promessa Sami Pajari, che quest'anno sta facendo cose eccellenti nel WRC2 al volante di una Toyota GR Yaris Rally2.

Le vetture di Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera, i due campioni del mondo sotto contratto con Toyota, sfoggeranno due livree speciali che ricalcano perfettamente le colorazioni delle due Special Edition GR Yaris stradali lanciate qualche mese fa nel mercato automotive.

La GR Yaris Rally1 di Sébastien Ogier sarà riconoscibile per via di una livrea grigio cangiante, a seconda della luce che bacerà la sua vettura. Ricorda un grigio canna di fucile con leggeri tocchi di nero e le rifiniture sempre di questo colore con la scritta GR sul lato destro. Rimangono colorati gli sponsor del team apposti sulla carrozzeria.

“Il Rally di Finlandia è un evento unico nel campionato, che credo ogni pilota ami guidare. È anche un rally difficile, dove i piloti locali sono sempre stati molto forti, ma questo è il tipo di sfida che mi piace ed è un rally che volevo davvero rifare dopo un paio di anni di assenza".

"È anche un evento di casa per la squadra, ovviamente, e sono felice di far parte di questo forte schieramento e cercherò di dare il massimo per ottenere il miglior risultato di squadra. Dopo una pausa dai rally molto veloci, penso di aver avuto una buona velocità e un buon weekend in Lettonia e spero di portare questo risultato in Finlandia”.

Toyota Racing, livree speciali per il Rally di Finlandia Foto di: Toyota Racing

Per quanto riguarda quella di Kalle Rovanpera, invece, i colori sono esattamente quelli di Gazoo Racing, ovvero rosso, nero e bianco. La base, appunto, è bianca, con il cofano e il retrotreno neri. Il rosso appare soprattutto sui montanti, sul tetto e sulle fiancate.

"Ogni anno il Rally di Finlandia è un'occasione speciale. Naturalmente, è il nostro rally di casa e uno degli eventi più belli da fare con molti fan e familiari intorno. È sempre emozionante e le tappe sono molto belle ma anche impegnative. Avere in programma strade leggendarie come Ouninpohja quest'anno sarà fantastico".

"Il nostro approccio e il nostro obiettivo saranno quelli di ogni rally che abbiamo fatto quest'anno: cercare di fare il miglior lavoro possibile per lottare per la vittoria e portare buoni punti alla squadra. Non sono riuscito a ottenere il miglior risultato al Rally di Finlandia, ma non voglio stressarmi ulteriormente per ottenerlo. Voglio solo trattarlo come qualsiasi altro rally e cercare di fare del mio meglio”.

Toyota Racing, livree speciali per il Rally di Finlandia Foto di: Toyota Racing

Come detto in precedenza, Toyota schiererà anche la quinta Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale, quella di Sami Pajari, navigato da Enni Malkonen. Per il giovane finlandese si tratterà dell'esordio assoluto su una Rally1 in gara, dopo aver preso parte a un test sempre in Finlandia con il team nel corso di questa settimana.

Anche la sua livrea sarà diversa da quella classica che propone Toyota in ogni evento. Il nero e il rosso spariscono quasi del tutto dalla carrozzeria della GR Yaris numero 5, lasciandola quasi tutta candida, bianca, in una veste molto elegante che dona particolarmente alla vettura giapponese.

"Da qualche settimana non vedo l'ora di partecipare al Rally di Finlandia. Fare il mio debutto nel Rally1 con la TGR-WRT nel mio evento di casa sarà un momento davvero emozionante. Ho avuto alcuni buoni giorni di test con la squadra che mi hanno aiutato a prendere confidenza con la vettura e a prepararmi per l'evento, ma sarà comunque una grande sfida: le tappe in Finlandia possono essere davvero impegnative con velocità estremamente elevate e molte creste insidiose".

"La cosa più importante è fare esperienza e finire il rally. Naturalmente, mi piacerebbe anche mostrare un certo ritmo, ma non è così facile fissare un obiettivo in termini di risultato finale. L'approccio migliore è non pensarci e limitarsi a imparare e progredire passo dopo passo".