WRC | Toyota conferma Ogier al via del Rally Italia Sardegna

Sébastien Ogier sarà al via del Rally Italia Sardegna per continuare il suo sogno di conquistare il nono iride nel WRC.

La conferma è giunta nella serata di martedì, quando la Toyota ha annunciato la sua formazione a quattro punte per la gara tricolore prevista il fine settimana dell'1-4 giugno.

Il francese, che tutt'ora è ancora in vetta alla classifica del Mondiale a quota 69 punti, condividerà l'abitacolo della Yaris GR #17 con Vincent Landais sugli sterrati sardi, a caccia di un altro risultato che lo possa tenere in lizza per il titolo nonostate anche per il 2023 abbia un programma parziale nella serie.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"La Sardegna è un territorio che ho imparato ad amare - ha detto Ogier, vincitore a Monte Carlo e in Messico, e a podio in Croazia - All'inizio ho faticato un po', ma con il passare degli anni ho iniziato a dominarla sempre di più. Gli ultimi ricordi che ho di questa gara del 2021 sono molto belli, perché siamo riusciti a vincere partendo primi e questo tipo di vittorie sono molto preziose perché normalmente non è possibile riuscirci quando ti trovi in quella posizione".

"Probabilmente a questo punto non sarò il primo a scendere in strada nelle PS, quindi spero di avere una posizione di partenza migliore, ma comunque è sempre una sfida difficile. Il Messico era simile come condizioni, ma in Sardegna ci sono percorsi più specifici e per me sarà il primo rally su terra con la massima potenza, quindi c'è da lavorare sulla vettura per cercare di essere il più pronti possibile".

"I test sono limitati, quindi sicuramente questi giorni sono importanti e ci sono molti elementi che esamineremo con la squadra per essere pronti. Quest'anno ci saranno PS lunghe, anche da 50 chilometri; sinceramente mi piace perché aggiunge un po' di pepe alla gara e un po' di gestione dei pneumatici, cosa che di solito è positiva per me. Sarà un rally interessante".

Naturalmente in TGR dovranno ragionare anche di strategia perché la situazione attuale vede Elfyn Evans in testa alla pari con il francese, seguiti ad una lunghezza dal loro compagno di squadra Kalle Rovanperä.

Entrambi saliranno a bordo delle rispettive Yaris affiancati da Scott Martin e Jonne Halttunen, mentre la quarta vettura spetterà come sempre a Takamoto Katsuta e Aaron Johnston.