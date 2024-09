WRC | Toyota cala il poker al Rally del Cile con Ogier e Rovanpera

I campioni del mondo Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera parteciperanno al Rally del Cile per aiutare la Toyota a conquistare il titolo Mondiale WRC.

La Casa giapponese schiererà quattro GR Yaris Rally1 per l'ultima prova su terra della stagione che si terrà nella nazione sudamericana dal 26 al 29 settembre.

Ogier e Rovanpera hanno entrambi disputato programmi parziali in questa stagione, anche se sembra che il primo possa prendere parte a 10 dei 13 appuntamenti di quest'anno. Il mese scorso il team principal della Toyota, Jari-Matti Latvala, ha chiesto a Ogier di impegnarsi per il resto della stagione.

Il francese è attualmente la migliore speranza della Toyota di assicurarsi il titolo piloti, con l'otto volte campione del mondo che si trova a 27 punti di distanza dal leader del campionato Thierry Neuville (Hyndai) in vista dell'Acropolis Rally di questo fine settimana, dopo aver ottenuto tre vittorie (Croazia, Portogallo, Finlandia) e tre secondi posti (Monte Carlo, Sardegna, Lettonia) nei suoi impegni 2024.

L'uscita di Rovanpera in Cile sarà la sua settima stagionale che lo ha visto vincere in Kenya, Polonia e Lettonia. L'ultima volta, il finlandese era in procinto di conquistare la quarta affermazione in Finlandia, prima di perdere il comando nella penultima PS.

La decisione di aggiungere Ogier e Rovanpera alla formazione cilena, che comprende i piloti a tempo pieno Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, dovrebbe aiutare Toyota a colmare il divario con i rivali Hyundai nella lotta per il titolo costruttori.

Toyota si appresta ad affrontare la gara di questo fine settimana in Grecia con 20 punti di distacco da Hyundai, nonostante abbia vinto sei dei nove rally disputati finora.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

La conferma dell'elenco degli iscritti al Rally del Cile vede Esapekka Lappi rientrare coi coreani per guidare la terza i20 N Rally1. Il finlandese ha iniziato la stagione con una vittoria in Svezia, ma non è riuscito a piazzarsi tra i primi 10 nelle sue ultime tre uscite in Kenya, Lettonia e Finlandia.

È già stato confermato che M-Sport-Ford amplierà il suo schieramento per l'evento a tre auto, con Martins Sesks che tornerà su una versione della Ford Puma senza ibrido. Il lettone, che ha ottenuto il quinto posto in Polonia e il settimo in Lettonia, si unirà ai piloti titolari Adrien Fourmaux e Gregoire Munster.

Il leader del campionato WRC2 Oliver Solberg parteciperà insieme a uno dei suoi rivali, Yohan Rossel, nell'ambito delle 45 vetture iscritte al Rally del Cile.