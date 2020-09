WRC: Toyota assorbe la struttura di Tommi Makinen

Uomo forte e artefice del rientro in grande stile di Toyota nel Campionato WRC è senza ombra di dubbio Tommi Makinen. Il finlandese, quattro volte iridato di categoria, è saldamente al timone del progetto che ha portato la Yaris a conquistare il campionato del mondo costruttori nel 2019 e quello piloti nel 2019 con Tanak.

Forte di questi risultati, Toyota ha deciso di assorbire la Tommi Makinen Racing Oy, società dedita allo sviluppo delle Yaris WRC affidate ad Evans, Ogier e Rovanpera, promuovendo il manager finlandese al ruolo di Motorsport Advisor a partire da inizio 2021.

Ora, quindi, tutta la responsabilità del Gazoo Racing WRT ricadrà direttamente sulle spalle di Toyota e sarà gestito attraverso la Gazoo Racing Europe GmbH.

“L’obiettivo del progetto WRC di Toyota era di ripartire con buoni risultati che solo un’organizzazione flessibile sarebbe stata in grado di garantire. Sono felice di poter dire che abbiamo raggiunto quanto ci eravamo promessi, ed ora è tempo di nuove sfide. Voglio ringraziare Akio Toyoda per la fiducia che ha dimostrato supportando il progetto e sono ansioso di scrivere ancora pagine del nostro futuro insieme nel motorsport”, commenta Makinen.

“Solo dopo aver conosciuto Tommi sono stato capace di immaginarmi il ritorno di Toyota nel WRC. Grazie alla sua esperienza, siamo arrivati a questi risultati. Ed in più abbiamo anche realizzato la GR Yaris, una $WD sportiva. Oltre ai suoi consigli su come migliorarci sui campi di gara, vogliamo ci aiuti anche a realizzare auto sportive per tutti i giorni”, dichiara Akio Toyoda, Presidente Toyota.