WRC | Toyota al Rally Finlandia con 5 Yaris Rally1 e... Latvala

Toyota è pronta per andare all'attacco. In una stagione, quella 2024, in cui si trova a dover fare a meno di entrambe le sue punte di diamante a tempo pieno - ovvero Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier - il team diretto da Jari-Matti Latvala ha deciso di presentarsi al Rally di Finlandia nel pieno delle proprie forze.

Al nono dei 13 appuntamenti previsti per questa stagione, l'ultimo del calendario su sterrato veloce, il team giapponese schiererà ben 5 GR Yaris Rally1 Hybrid con il preciso intento di dare la caccia alla vetta delle classifiche Mondiali dedicate a Costruttori e Piloti.

Oltre ai titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, ci sarà spazio sia per il 2 volte campione del mondo in carica Kalle Rovanpera (terzo pilota incaricato per portare a casa punti per il Costruttori) che per l'8 volte iridato Sébastien Ogier. La quinta GR Yaris Rally1 sarà invece affidata all'esordiente Sami Pajari.

Ogier tornerà a correre dopo l'incidente avuto durante le ricognizioni del Rally di Polonia, che lo ha costretto a saltare l'evento e a cedere il posto a Rovanpera, poi vincitore del rally.

Sami Pajari, Enni Mälkönen, Printsport Toyota GR Yaris Rally2 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Sami Pajari, invece, avrebbe dovuto esordire prima, ma il team ha deciso di dare al giovane finlandese l'opportunità di esprimersi sui terreni di casa, quelli che meglio conosce, per avere più confidenza nella prima gara al volante di una Rally1 ibrida. Sino a ora Pajari ha vinto 3 rally quest'anno, gli ultimi 2 in via consecutiva avendo trionfato sia al Rally Italia Sardegna che al Rally di Polonia nel WRC2. Un bel biglietto da visita.

Toyota proverà a frapporre più vetture possibili fra Elfyn Evans - pilota incaricato di dare la caccia al titolo - e il leader del Mondiale Thierry Neuville. Questo potrebbe consentire al gallese di recuperare punti pesanti sul rivale e farsi trovare pronto per il sorpasso già in quel fine settimana.

Ma non è tutto, perché Toyota regalerà a tutti gli appassionati un'altra grande opportunità: quella di riportare in gara Jari-Matti Latvala. L'attuale team principal della squadra che ha sede in Finlandia tornerà a correre proprio al Rally di Finlandia correndo al volante di una GR Yaris Rally2, navigato dall'ex compagno di squadra Juho Hanninen.

Latvala ha deciso di prendere parte al nono appuntamento del WRC 2024 per piacere, perché ama ancora guidare, ma anche per avere maggiori informazioni sulla nuova Yaris Rally2 da poter dare ai clienti Toyota che hanno scelto o che vogliono provare a correre con la nuova Yaris Rally2. Insomma, unire l'utile al dilettevole.