WRC | Test drive sulla Skoda Fabia: la R5 più vincente di sempre

455 vittorie, 1.170 podi, 3.382 stage vinte, 424 ritiri in 4.042 partenze, molte di queste negli stessi eventi. Uno score da stella di prima grandezza, ma in questo caso si va oltre questa definizione, perché stiamo parlando della Skoda Fabia R5 e della sua evoluzione, la Rally2 Evo: ossia la R5/Rally2 più vincente di tutti i tempi.

Una vettura che ha spopolato in lungo e in largo, facendo le fortune della sezione sportiva di Mlada Boleslav dal 2015 al 2022, ovvero le stagioni in cui è stata impiegata tra WRC2, ERC e campionati nazionali. Un'incetta di titoli difficilmente catalogabili per la vastità di territori in cui ha dominato.

La più ricercata, la più ammirata nonostante le forme spigolose e un disegno del posteriore non certo elegante. Ma nello sport, in fondo, che importa? L'auto più brutta diventa automaticamente la più guardata, spiata, invidiata, se è capace di mettersi tutte alle spalle.

Oltre al palmarés già citato, è utile sciorinarne un altro, tanto per sottolineare ancora una volta di cosa si stia disquisendo: Esapekka Lappi e Janne Ferm nel 2016. Pontus Tidemand e Jonas Andersson nel 2017. Jan Kopecky e Pavel Dresler nel 2018. Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen nel 2019. Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen nel 2021. Emil Lindholm e Reeta Hamalainen nel 2022. Questa è la lista di titoli iridati WRC2 conquistati con la Fabia. Una sequenza impressionante terminata con l'impresa dell'equipaggio finlandese del team TokSport.

Ora la Skoda Fabia R5/Rally2 Evo è pezzo da museo. E a Mlada Boleslav le hanno riservato un posto speciale nella sala delle memorie. Prima della meritata pensione, abbiamo pensato di portarla ancora una volta in strada, così da darle anche noi il giusto addio e il meritato tributo per una carriera forse irripetibile. Godetevi il video!