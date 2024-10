WRC | Tanak vince il Rally Europa Centrale. Neuville, festa rinviata

Il Mondiale, anzi, i Mondiali non sono ancora stati assegnati. Questa è la notizia più importante che arriva dal Rally dell'Europa Centrale, dove Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno conquistato la vittoria - la loro seconda della stagione - posticipando così l'assegnazione dell'iride piloti che sarà dunque deciso il mese prossimo, al Rally del Giappone.

Tanak, passato in testa questa mattina sfruttando le difficoltà di Sébastien Ogier, ha portato a casa un bottino sufficiente di punti per evitare che il compagno di squadra Thierry Neuville potesse festeggiare il titolo già in questo fine settimana.

L'estone di Hyundai Motorsport è stato bravo ad approfittare degli errori altrui, in primis quello di Thierry Neuville arrivato nella PS11 svolta ieri, che lo ha privato del primo posto che gli avrebbe garantito la conquista del titolo. Poi, dulcis in fundo, ecco l'errore che non ti aspetti, quello di Sébastien Ogier nella penultima prova di oggi.

L'8 volte campione del mondo è finito per sbattere contro gli alberi dopo aver perso il posteriore della sua Toyota GR Yaris Rally1. Per lui, l'incidente, ha significato la fine delle possibilità di poter conquistare il nono iride. Nonostante il secondo posto ottenuto oggi, anche Elfyn Evans è uscito dalla lotta per il Mondiale in modo matematico, dunque ciò significa che il titolo Piloti finirà certamente - per la prima volta nella storia - nelle mani di un pilota di Hyundai Motorsport, che sarà o Thierry Neuville, od Ott Tanak.

Per quanto riguarda Neuville, il belga ha gettato al vento la possibilità di fregiarsi dell'iride in questo fine settimana con un duplice errore nella PS11, ma nella giornata di domenica il leader del Mondiale s'è difeso bene, chiudendo la gara con 25 punti di vantaggio sul compagno di squadra Ott Tanak.

Questo significa che al Rally del Giappone Neuville potrà vincere il titolo semplicemente portando a casa un minimo di 6 punti. Sarà quindi molto facile vedere un Neuville guardingo sin dalla prima prova, con l'obiettivo di mettere in cassaforte un iride quanto mai meritato, avendo condotto la classifica Piloti sin dal Rallye Monte-Carlo.

Takamoto Katsuta chiude il rally ai piedi del podio, quarto, ma risultando il migliore nella Super Sunday. Il giapponese di Toyota Gazoo Racing è stato il più veloce nella terza tappa, ma anche nella Power Stage, portando a casa 13 punti solo nella giornata di oggi.

Chiude la Top 5 Gregoire Munster, che firma il miglior risultato della carriera nel WRC sfruttando i tanti ritiri che hanno coinvolto i rivali e il compagno di squadra Adrien Fourmaux. Il francese si è ritirato sabato mattina a causa della rottura del differenziale sulla sua Ford Puma Rally1 Hybrid. Oggi è tornato in gara, ma troppo lontano per poter ambire a una posizione in Top 10.

Da segnalare i ritiri di Andreas Mikkelsen - fuori dopo aver sbattuto contro una staccionata e aver rotto il radiatore. Sami Pajari, invece, è finito fuori strada capottando nella prima speciale di oggi, ponendo fine a una buona gara (era all'esordio su asfalto al volante di una Rally1).

Nikolay Gryazin, invece, ha letteralmente dominato il WRC2 al volante della Citroen C3 Rally2. Il russo, che corre con licenza bulgara, ha preso il comando delle operazioni sin dal venerdì, ampliando prova dopo prova il suo margine nei confronti dei rivali.

Oliver Solberg, secondo tra le Rally2, è stato ininfluente dal punto di vista del punteggio perché non iscritto nel WRC2, dunque la seconda piazza è finita nelle mani di Filip Mares. Il ceco, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, ha completato la gara a quasi 2 minuti e mezzo da Gryazin, ma si è messo alle spalle la Skoda Fabia RS Rally2 di Mikolaj Marczyk.

WRC - Rally Europa Centrale - Classifica finale