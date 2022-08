WRC | Tanak vince il Rally di Finlandia davanti a Rovanpera

Carica lettore audio

Ott Tanak riporta alla vittoria Hyundai Motorsport e, dopo aver vinto il Rally Italia Sardegna, si è ripetuto al Rally di Finlandia. Il primo posto ottenuto dall'estone, navigato dal solito Martin Jarveoja, è importante non certo ai fini della lotta per i Mondiali - ormai già definite da tempo - ma perché si tratta della prima vittoria al 1000 Laghi di Hyundai.

La seconda vittoria della i20 N Rally1 certifica inoltre i passi avanti di una vettura partita troppo tardi nello sviluppo e ancora all'inseguimento delle dirette rivali. Al momento ha saputo vincere solo in condizioni particolarmente congeniali, ossia il Rally Italia Sardegna - rally che spesso Hyundai ha portato a casa e con diversi equipaggi - e il Rally di Finlandia, dove il fondo piace particolarmente a Tanak.

Per il team di Alzenau un buon punto di partenza, ma il lavoro da fare è ancora enorme. Ci sarà da migliorare - e non poco - sulla preparazione dell'evento: come abbiamo visto in questo weekend, Thierry Neuville ha iniziato il rally con un assetto molto distante dalle sue preferenze.

L'aspetto positivo, invece, è aver ritrovato un Ott Tanak vincente. L'estone, fino a giugno, era in astinenza da vittorie da oltre un anno. Troppo per un campione come lui. Ora invece sembra essersi sbloccato. Il Rally vinto questo fine settimana è lo specchio di un pilota che ha ritrovato le giuste sensazioni per spingere in tutte le prove, senza (quasi) mai eccedere.

Per Toyota Racing, invece, è arrivato un doppio podio che la avvicina ancora di più al Mondiale Costruttori. Kalle Rovanpera è stato autore di una bellissima rimonta: dopo essere stato costretto ad aprire tutte le speciali di venerdì, tra sabato e domenica ha aumentato il suo passo non essendo più costretto a pulire le traiettorie per gli avversari. A quel punto è riuscito a superare i compagni di squadra, Elfyn Evans ed Esapekka Lappi, chiudendo così secondo.

A proposito di Lappi, il finnco è stato autore di un errore nella penultima speciale che lo ha portato a capottare e a danneggiare in maniera considerevole la sua GR Yaris. Danni aerodinamici, ma anche al radiatore. Quest'ultimo è stato sistemato con della pasta modellante e riempito di fluidi utilizzando l'acqua di uno dei laghi che caratterizza la zona della Finlandia in cui si è corso.

Missione compiuta per Esapekka, che ha così chiuso il podio (pur senza parabrezza) davanti a Elfyn Evans, primo pilota non nordico in classifica. Ha chiuso la Top 5 Thierry Neuville, il quale si è ritrovato a fare i conti con diversi problemi di assetto e un passo distante dai primi in un rally che non ha mai amato. Il suo ultimo podio in Finlandia risale ormai a 9 anni fa, nel 2013, quando ancora correva per M-Sport.

Takamoto Katsuta ha ottenuto il sesto posto davanti alla Ford Puma Rally1 di Gus Greensmith, ultimo pilota al volante di vetture ibride della classifica generale prima di Jari Huttunen, decimo all'esordio con la Puma di M-Sport. Beffa dolorosa per Pierre-Louis Loubet: il francese è stato autore di una buona gara, ma poco prima della Power Stage è stato costretto al ritiro a causa di un problema meccanico che lo ha fermato proprio prima di entrare nell'ultima speciale delle 22 previste.

Rally Finlandia: Suninen trionfa nel WRC2

Teemu Suninen, navigato da Mikko Markkula, ce l'ha fatta. Dopo aver occupato la prima posizione per quasi tutto il fine settimana di gara, ha portato a casa una vittoria importante per lui, ma anche per Hyundai.

La Casa coreana può sorridere prendendo atto della vittoria ottenuta dal proprio pilota, ma soprattutto dalla i20 N Rally2, che si conferma una vettura capace di poter vincere.

Bellissima gara anche per Emil Lindholm e Reeta Hamalainen. L'equipaggio finlandese, al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo, ha ottenuto il secondo posto di classe firmando tempi di grande rilievo per tutto il fine settimana.

Lindholm si è dovuto accontentare del secondo posto, ma va sottolineato l'esiguo distacco che lo ha separato da Suninen: appena 7"7. Terzo posto finale per l'estone Egon Kaur, arrivato però a oltre 2 minuti da Suninen per via di diversi problemi verificatisi ieri.

Va menzionato Sami Pajari. Il giovane e promettente pilota finlandese si è dovuto ritirare ieri pomeriggio a causa di un guasto sulla sua Skoda Fabia mentre occupava saldamente il terzo posto di categoria e l'11esimo assoluto. Un vero peccato, ma per lui un fine settimana competitivo che lascia intravedere cose molto importanti per il futuro.

Il Rally di Finlandia dal punto di vista di Pirelli

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così l'evento finlandese dal punto di vista degli pneumatici: "Nella nostra filosofia di continuo sviluppo delle soluzioni che offriamo ai team, consideriamo le gare come i test più significativi e approfonditi".

"Alla luce della lunga serie di rally su ghiaia, posso dire che l'evoluzione 2022 delle KX Scorpion SA ha decisamente superato la prova, adattandosi a tutte le possibili condizioni e circostanze, sia atmosferiche che di fondo stradale".

"Dopo i veloci asfalti del Belgio tra quindici giorni, che vedranno protagonisti i P Zero Hard e Soft, le Scorpion a mescola dura saranno protagonisti in Grecia, adatti ai fondi più usuranti e con temperature superiori ai trenta gradi".