WRC | Tanak vince anche il Rally Ypres. Rovanpera KO

Carica lettore audio

Ott Tanak è in un momento di forma strepitoso e i risultati parlano per lui. Dopo aver dominato il Rally di Finlandia, questo fine settimana ha colto la seconda vittoria consecutiva, la terza stagionale, cogliendo il successo al Rally di Ypres.

Il pilota di Hyundai Motorsport è stato tra i grandi protagonisti del fine settimana, ma questa volta il successo è arrivato soprattutto per via dell'incidente che ha messo fuori dai giochi il compagno di squadra Thierry Neuville.

Il belga, così come l'anno scorso, si è dimostrato imprendibile sugli asfalti di casa e si è anche confermato il miglior asfaltista presente in questo momento nel WRC, ma l'incidente nella PS15 lo ha privato di una vittoria che sarebbe stata meritata. Per lui una grande delusione, perché l'errore - il primo, vero della stagione - è arrivato davanti ai propri tifosi in un anno già da dimenticare per le scarse prestazioni delle i20 N Rally1 a inizio anno e per i numerosi problemi tecnici che già lo avevano privato di un paio di successi probabili (Portogallo e Kenya).

Tanak, invece, sta capitalizzando al massimo ciò che accade ed è un grande merito. Oltre alla velocità, dote mai in dubbio, sta sfruttando al meglio tutti gli episodi ed è così diventato il primo inseguitore di Kalle Rovanpera (anche se l'assegnazione del titolo è solo questione di poche settimane).

Per Hyundai le buone notizie arrivano dal punto di vista prestazionale: terzo successo della stagione su tre fondi differenti, e la consapevolezza di aver visto passi avanti reali delle i20 N Rally1. Resta qualche dubbio sull'affidabilità. Tanak, Solberg e - oggi - Neuville hanno dovuto fare i conti con guasti alla trasmissione e al cambio, sintomo che le vetture coreane devono ancora essere migliorate da quel punto di vista.

Se Neuville si dispera per una vittoria persa, una volta uscito di scena lui la palma del rimpianto passa nelle mani di Elfyn Evans. Il gallese ha chiuso la gara al secondo posto e staccato di soli 5 secondi da Tanak. Il pilota di Toyota Racing dovrà mangiarsi le mani per aver ricevuto una penalità a un Controllo Orario di ieri: senza quei 10" comminati giustamente dalla Direzione Gara, avrebbe avuto la reale opportunità di vincere il suo secondo rally della stagione.

Terzo posto per un Esapekka Lappi molto concreto e meritevole di questo risultato. Al di là del grave errore - commesso da tanti, quandi si dice "mal comune, mezzo gaudio"... - nella scelta gomme per il giro pomeridiano di ieri, il finnico è stato autore di ottimi tempi, poche sbavature e una gara solida. E' anche risultato sempre il migliore dei piloti che hanno selezionato le gomme Full Wet per le prove di ieri pomeriggio, un ulteriore merito in un fine settimana che lo porta giustamente sotto i riflettori.

Oliver Solberg centra oggi il miglior risultato della carriera nel WRC dopo una serie di rally da dimenticare. Partito con il chiaro intento di non fare danni, lo svedese ha spesso ottenuto buoni risultati mostrando anche una buona crescita su asfalto e il quarto posto - arrivato più per demerito degli avversari - è la giusta iniezione di fiducia per un ragazzo che deve ancora fare tanta esperienza e affinare il suo talento.

Takamoto Katsuta, invece, chiude in quinta posizione ed è anche l'ultimo pilota in Top 10 tra quelli che possono disporre di vetture Rally1 ibride. Il giapponese della Toyota è stato frenato da diversi problemi al cambio nella prima giornata di gara che lo hanno subito tagliato fuori per le posizioni che contano, ma i tanti ritiri lo hanno aiutato a chiudere in una posizione che inizialmente sembrava fuori dalla sua portata.

Dopo diverse gare da super campione, Kalle Rovanpera ha ricordato a tutti diverse cose: è ancora giovane, ancora poca esperienza in determinate condizioni, è umano e deve migliorare ancora su asfalto. L'errore che lo ha costretto al ritiro nella PS2 deve essere uno stimolo a migliorarsi ancora. Il primo titolo arriverà presto, è solo questione di poco tempo, ma non dovrà sedersi sui meritati allori. Lo "zero" in gara è stato mitigato dai 5 punti ottenuti nella Power Stage. Il conto alla rovescia verso la conquista del primo titolo è ormai giunta alla fine.

Se Rovanpera ha la scusante legata alla poca esperienza, l'errore commesso ieri da Craig Breen può essere catalogato tra quelli gravi. Un'uscita di strada che non ci voleva, al pari di quella arrivata oggi di Adrien Fourmaux. Per M-Sport un fine settimana tremendo, condito inoltre dalla rottura della sospensione posteriore sinistra sulla Puma Rally1 di Gus Greensmith.

Nel WRC2, invece, Stéphane Lefebvre ha letteralmente dominato al volante della sua Citroen C3 Rally2. Il francese ha tenuto a bada i tentativi di rimonta di un Andreas Mikkelsen (TokSport) mai domo, chiudendo con un vantaggio di 18"1. Terzo posto per Yohan Rossel, mai in lotta per la vittoria in questo fine settimana belga.

Ypres Rally 2022: il commento di Pirelli

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, commenta così la tre giorni di gara al Rally di Ypres: "I pneumatici duri hanno dimostrato una grande robustezza e un'ottima resistenza alle sollecitazioni a cui sono stati sottoposti per tutta la gara, permettendo ai piloti e alle vetture di esprimere al meglio il loro potenziale".

"Soddisfacente anche la prova delle soft, scese in prova solo il venerdì e in combinazione con gli altri pneumatici, che hanno garantito aderenza anche nelle condizioni rese più impegnative dalla leggera pioggia caduta nel primo giorno di gara".

"Tra due settimane si torna sugli sterrati greci, tra i più temibili del campionato, per i quali le Scorpion Hard per lo sterrato saranno la scelta privilegiata".

WRC - Ypres Rally 2022 - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura tempo/distacco Penalità 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 2h25'38”9 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +5"0 +10" 3 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +1'41"6 4 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +3'28"5 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +6'06"1 6 Lefebvre/Malfoy Citroen C2 Rally2 +9'45"7 7 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +10'03"8 8 Rossel/Sarreaud Citroen C2 Rally2 +10'54"8 9 Ingram/Drew Skoda Fabia Rally2 Evo +11'20"8 10 Gryazin/Alksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +11'26"8