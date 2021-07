WRC, Tanak sul ritiro: "Ho forato 2 gomme uscendo di strada"

Ott Tanak aveva iniziato la mattinata, nel primo vero giorno di gara al Rally Estonia, nel migliore dei modi. Ovvero cogliendo il primo scratch nella PS2 e salendo immediatamente in vetta alla classifica generale del rally che ha vinto nella passata stagione. Le cose, però, sono peggiorate e non di poco nella speciale successiva.

Nella PS3, infatti, il pilota estone è stato frenato dalla foratura di una gomma. Nella PS4 si è reso protagonista di un'uscita di strada, con la sua i20 finita in un campo. Ott è stato bravo a recuperare e a rientrare in prova, ma dopo pochi chilometri ha deciso di ritirarsi.

Tanak ha imboccato una strada di servizio collegata alla prova, per poi scendere dalla sua i20 togliendosi guanti e casco. Inizialmente non è stato chiaro per quale motivo abbia deciso di ritirarsi. Poi, però, una volta al parco Assistenza ha spiegato i motivi della sua scelta.

"All'inizio della PS4 sono andato largo approcciando una curva destrorsa, finendo fuori in un campo. In quel momento ho forato 2 gomme. Non avendo gomme di scorta, per me non è stato possibile continuare", ha dichiarato Tanak.

Per Ott un vero peccato, perché avrebbero avuto l'opportunità di provare a replicare la vittoria ottenuta lo scorso anno, rilanciandosi nel Mondiale Piloti. Questo ritiro, salvo sorprese clamorose, toglie Tanak dalla lotta al titolo 2021.