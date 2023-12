WRC | Tanak prova la 20 Rally1: "Più raffinata rispetto al 2022"

La stagione 2024 del WRC avrà come grande spunto di interesse il ritorno di Ott Tanak e Martin Jarveoja in Hyundai Motorsport dopo il 2023 passato a difendere i colori di Ford M-Sport.

L'equipaggio estone è tornato al volante della i20 N Rally1 durante questa settimana per una prima presa di contatto, con il preciso intento di verificarne l'affidabilità, uno dei grandi talloni d'Achille della stagione terminata da poco.

Ott ha così potuto confrontare la i20 N Rally1 attuale con la versione che aveva lasciato al termine della stagione 2022. Il quadro, per Hyundai e per lo stesso 36enne nativo di Karla, è confortante, anche se ci sarà ancora tanto da fare per colmare il gap prestazionale e d'affidabilità con le Toyota GR Yaris Rally1.

"Abbiamo fatto solo un test su strade simili a quelle della Dakar per vedere l'affidabilità della vettura e in effetti abbiamo fatto un ottimo chilometraggio. Sono abbastanza soddisfatto. Queste erano le condizioni perfette per il Safari Rally, quindi è stata molto dura", ha dichiarato Ott a Motorsport.com.

"Ci sono sicuramente molte differenze sulla vettura rispetto al 2022. Dall'esterno della vettura, l'aerodinamica sembra molto diversa. Il team non ha usato molti altri joker d'omologazione nell'anno in cui sono mancato, ma alcune cose sono migliori e funzionano meglio".

"Per quanto riguarda l'assetto, non direi che è troppo diverso da quello che già usavo nel 2022, ma è sicuramente molto più raffinato rispetto a quello che usavamo l'anno scorso".

"Complessivamente, direi che ho avuto subito un bel ritmo, mi sentivo bene in macchina e non ero troppo lontano dai miei standard di assetto, quindi ho potuto guidare subito abbastanza al limite".

La i20 che Tanak ha trovato nel test appena svolto è una macchina cresciuta e non di poco rispetto alla macchina che aveva lasciato a fine 2022. Le prestazioni, nel corso del 2023, sono state complessivamente migliori. Queste hanno fruttato 2 vittorie e 2-3 grandi occasioni (non colte) di portare a casa altri successi.

"C'è stato qualche problema tecnico o qualche altra limitazione con la i20 nel corso del 2022, ma già quest'anno le prestazioni della vettura erano molto più elevate rispetto all'anno precedente".

"La vettura, all'inizio del 2022, era senza sviluppo alcuno ed era difficile, ma in un anno Hyundai è riuscita a migliorare molto e quest'anno sono stati molto competitivi".

"Nel team c'è tanto know-how. Le persone sanno cosa fare e come migliorare. Se si conoscono le aree in cui intervenire, non ci sono limiti. Le persone sanno cosa fare, ma hanno solo bisogno di tempo per farlo", ha concluso Tanak.