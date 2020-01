WRC, Tanak: "Incidente causato da bump che non avevo visto"

Passato lo spavento per il tremendo incidente che lo ha visto protagonista nella PS4 del Rallye Monte-Carlo svolta ieri, Ott Tanak si è ripresentato al Parco Assistenza che trova sede a Gap per dare il proprio supporto a Hyundai Motorsport.

Tanak e il suo navigatore Martin Jareoja hanno passato la notte all'ospedale di Gap, in osservazione. Una mossa precauzionale da parte dei dottori che li hanno visitati dopo l'incidente, ma anche dovuta per scongiurare danni fisici all'equipaggio campione del mondo in carica.

"Mi sento bene. Siamo stati in ospedale solo per precauzione, non abbiamo avuto problemi", ha affermato Tanak nel primo pomeriggio di oggi.

Ott ha poi cercato di spiegare la dinamica dell'incidente, sottolineando come le due compressioni che ha avuto la sua i20 pochi metri prima dell'uscita di strada abbiano giocato un ruolo fondamentale nell'incidente.

"L'incidente è stato causato da alcuni bump, alcune compressioni che nelle ricognizioni non avevamo riconosciuto come tali. Siamo arrivati un po' troppo veloci e dopo la prima compressione eravamo fuori traiettoria. Poi abbiamo avuto la seconda e siamo usciti di strada ad alta velocità".

Se Tanak è uscito incolume da un incidente di 14" in cui ha capottato più volte lo deve certamente anche alla solidità della Hyundai i20. La cellula di sopravvivenza ha retto perfettamente agli urti, alcuni di questi di elevata entità.

"Al momento non so nulla delle condizioni della macchina, ma tutta la nostra attrezzatura di sicurezza ha fatto bene il proprio lavoro, dunque siamo felici di essere qui senza guai fisici".

"Non ho mai vinto a Monte-Carlo e ora abbiamo iniziato così. Le cose sono queste. Ora però abbiamo bisogno di riordinare le idee e tornare a correre".